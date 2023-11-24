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    «Мы к обыскам у них отношения не имеем». Подмосковная полиция опровергла информацию о задержании 16 сотрудников Wildberries

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    ГУ МВД России по Московской области не имеет отношения к обыскам в распределительном центре Wildberries в Электростали, — заверили «Фонтанку» днем 24 ноября сотрудники ведомства.

    Сообщение о проводимых обысках на РЦ «Электросталь» электронного ретейлера Wildberries были распространены пресс-службой компании рано утром в пятницу. Подчеркивалось, что это может стать причиной задержки доставки некоторых заказов.

    Вскоре после этого пришло сообщение от подмосковной полиции о задержании 16 человек за нарушения миграционного законодательства в городском округе Электросталь на железнодорожной станции Фрязино. Многие СМИ, объединив эти два сообщения, сделали вывод, что речь идет об одних и тех же процессуальных действиях, и сообщили, что мигранты были задержаны на объекте Wildberries.

    «Мы к их обыскам отношения не имеем. Сейчас звоним всем и просим исправить», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

    Редакция «Фонтанки» приносит извинения подмосковной полиции, Wildberries и читателям.

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    Комментарии 1

    Гость24 Ноя 2023 в 13:39
    Ни...чего не понял
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