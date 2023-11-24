«Мы к обыскам у них отношения не имеем». Подмосковная полиция опровергла информацию о задержании 16 сотрудников Wildberries

ГУ МВД России по Московской области не имеет отношения к обыскам в распределительном центре Wildberries в Электростали, — заверили «Фонтанку» днем 24 ноября сотрудники ведомства.

Сообщение о проводимых обысках на РЦ «Электросталь» электронного ретейлера Wildberries были распространены пресс-службой компании рано утром в пятницу. Подчеркивалось, что это может стать причиной задержки доставки некоторых заказов.

Вскоре после этого пришло сообщение от подмосковной полиции о задержании 16 человек за нарушения миграционного законодательства в городском округе Электросталь на железнодорожной станции Фрязино. Многие СМИ, объединив эти два сообщения, сделали вывод, что речь идет об одних и тех же процессуальных действиях, и сообщили, что мигранты были задержаны на объекте Wildberries.