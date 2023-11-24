Черная пятница продолжается: как купить гаджеты по специальным ценам

Черная пятница в билайне продлится еще неделю. До 30 ноября клиенты компании могут приобрести смартфоны с экономией до 35 000 рублей в комплекте с опцией «Рубли на связь по акции» и аксессуаром, а также воспользоваться уникальными скидками на широкий ассортимент устройств в офисах продаж и интернет-магазине.



В акции участвуют товары от известных брендов, таких как Samsung, Infinix, TECNO, Xiaomi, JBL, POCO и др. Это смартфоны и планшеты, беспроводные наушники, чехлы, защитные стекла и устройства для умного дома. Полный список товаров, услуг, устройств и аксессуаров доступен по ссылке. Здесь вы даже сможете найти подписку на сервис билайн тв со скидкой 60% в рамках предложения «Попкорн».



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Акция «Выгодные комплекты». Организатор — ПАО «ВымпелКом», г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ИНН 7713076301. Акция проводится с 17.10.2023 г. до 30.11.2023 г. на территории РФ, где есть покрытие сети билайна, в собственных офисах продаж и обслуживания и до 26.11.2023 г. в интернет-магазине. Полные условия и другие подробности акции доступны по ссылке .



ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: www.beeline.ru

