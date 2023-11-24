Выборы президента Белоруссии планируют провести не позднее июля 2025 года

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко объявил, что очередные выборы президента республики должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.



По его словам, сейчас ведётся модернизация политической системы страны — в соответствии с изменением конституционных норм, принятых на референдуме 27 февраля 2022 года.



«Завершающим этапом этой работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента Республики Беларусь, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года», — цитирует Карпенко БелТА.

