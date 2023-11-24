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    Выборы президента Белоруссии планируют провести не позднее июля 2025 года

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    Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко объявил, что очередные выборы президента республики должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

    По его словам, сейчас ведётся модернизация политической системы страны — в соответствии с изменением конституционных норм, принятых на референдуме 27 февраля 2022 года.

    «Завершающим этапом этой работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента Республики Беларусь, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года», — цитирует Карпенко БелТА.

    Выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов намечены на 25 февраля следующего года. В единый день голосования должны быть избраны 110 депутатов нижней палаты и 12 514 членов местных советов депутатов. Окружные и территориальные комиссии образуются не позднее 11 декабря.

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