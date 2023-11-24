Подарок для следователя. В Петербурге сотруднице полиции подложили гранату

Подозреваемый решил оригинальным способом напомнить о себе сотруднице полиции Невского района Петербурга, которая и так о нём едва ли забывала. Для его подношения пришлось вызывать взрывотехников.
Сообщение о подарке вместе с фотографией праздничного пакета майор юстиции получила поздним вечером среды, стало известно «Фонтанке» 24 ноября. Новогоднего настроения оно вряд ли добавило. Адресантом оказался Нурлан, который проходит подозреваемым по одному из дел в производстве полицейского следователя. Дарил как будто гранату — забирать её, судя по сообщению и голосовому «поздравлению», следовало с работы.
Следователь проинформировала коллег, окрестности 23-го отдела на улице Дыбенко осмотрели и обнаружили подарочный пакет у ворот на задний двор. В нём нечто похожее на Ф-1.
Презент изучили взрывотехники и признали неопасным. Это корпус гранаты без взрывателя. Дарителя ищут. Ответным «подарком» ему, вероятно, станет ещё одно дело, но вряд ли в новогодней упаковке.