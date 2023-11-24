Петербург обогнал Москву по высоте снежного покрова

Утром 24 ноября высота снежного покрова в Петербурге достигла 9 см. Это самый высокий показатель с начала осени и на 6 см выше, чем было у прошлого снежного лидера — вчерашнего дня, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
В Москве тоже сформировался самый высокий снежный покров с начала сезона — 8 см на главной метеостанции города ВДНХ, что на пару сантиметров выше климатической нормы. На других метеостанциях столицы снега ещё больше: 9 см в МГУ и 12 см в Тушино. В Подмосковье самые высокие сугробы намело в Черустях — 15 см.
Сугробы Ленинградской области уступают подмосковным. Самый высокий снежный покров на территории области зафиксирован в Лодейном Поле и Вознесенье — по 14 см.
Снегопады сегодня ожидаются и в Ленобласти, и в Москве. В выходные в Петербурге будет по-настоящему морозно.