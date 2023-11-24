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    Петербург обогнал Москву по высоте снежного покрова

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    Утром 24 ноября высота снежного покрова в Петербурге достигла 9 см. Это самый высокий показатель с начала осени и на 6 см выше, чем было у прошлого снежного лидера — вчерашнего дня, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    В Москве тоже сформировался самый высокий снежный покров с начала сезона — 8 см на главной метеостанции города ВДНХ, что на пару сантиметров выше климатической нормы. На других метеостанциях столицы снега ещё больше: 9 см в МГУ и 12 см в Тушино. В Подмосковье самые высокие сугробы намело в Черустях — 15 см.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    Сугробы Ленинградской области уступают подмосковным. Самый высокий снежный покров на территории области зафиксирован в Лодейном Поле и Вознесенье — по 14 см.

    Снегопады сегодня ожидаются и в Ленобласти, и в Москве. В выходные в Петербурге будет по-настоящему морозно.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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