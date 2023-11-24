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    Женщина больше полугода ловко обчищала карманы и сумки пенсионеров в продуктовом магазине на Косыгина

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    20 комментариев

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Полиция Петербурга задержала серийную «карманницу», больше полугода орудовавшую в одном и том же продуктовом магазине в Красногвардейском районе. Злоумышленница не учла камеры видеонаблюдения.

    С марта по октябрь 2023 года в районную полицию поступали заявления о кражах, которые объединяли место и жертвы: потерпевшими были пожилые люди, а совершались кражи в продуктовом магазине на проспекте Косыгина, сообщает 24 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Так, 4 марта пенсионерка лишилась кошелька с 2750 рублями, 13 мая у пенсионера в том же магазине пропало портмоне с 4000 рублей, 22 июля еще у одного пожилого посетителя из сумки похитили кошелек с 5000 рублей, 20 августа у покупательницы украли кошелек с 7000 рублей, наконец, 8 октября у пенсионера пропало портмоне с банковскими картами и 20 000 рублей наличными.

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    По всем кражам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Полицейские выяснили, что все преступления совершил один и тот же человек. Как обчищали карманы покупателей, засняли камеры видеонаблюдения. 23 ноября подозреваемую задержали в поселке Ульяновка Тосненского района Ленобласти. Это оказалась 36-летняя ранее судимая жительница Всеволожска.

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    Комментарии 20

    Гость24 Ноя 2023 в 13:10
    мебель из дворца?
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