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    Полиция задержала подростков после разбоя в Озерном переулке

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    Компания подростков подозревается в совершении разбоя в центре Петербурга. Стайка юношей, угрожая пистолетом, похитила одежду у студента-первокурсника. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 ноября.

    Два дня назад в полицию обратился мужчина, который рассказал, что в Озерном переулке неизвестный с пистолетом похитил у его сына две кофты. Сумма ущерба составила 6700 рублей. Пострадавший 16-летний подросток зафиксировал в травмпункте ушиб колена. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о разбое.

    В четверг по подозрению в совершении преступления были задержаны трое школьников и один совершеннолетний студент колледжа. Кроме последнего, все проживают в центре города. На старшего товарища в итоге оформили административный протокол, а после поместили подозреваемого в камеру. Похищенное у ребят изъяли.

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