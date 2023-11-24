    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, с-в

    740мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.81eur96.92

    Спецоперация на Украине

    В Кремле обсуждают новый «железный занавес»: новости СВО за 24 ноября

    Главное, что случилось за последние сутки

    5397
    22 комментария
    В Кремле отметили, что с Запада идет много «разной агрессивной риторики»
    В Кремле отметили, что с Запада идет много «разной агрессивной риторики»Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 ноября.

    16 дронов атаковали Крым и Волгоград

    В Минобороны сообщили, что в ночь на 24 ноября средства ПВО уничтожили 16 беспилотников. 13 из них сбили над Крымским полуостровом, еще три — над территорией Волгоградской области.

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников.


    — Сегодня на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА, — заявил глава региона. — Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет.

    В Кремле обсуждают новый «железный занавес»

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что до нового «железного занавеса» с Западом дело не дойдет. По его словам, пока об этом говорить преждевременно.

    — Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны. Но будем надеяться, что до этого не дойдет, — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном желании Запада выстроить «железный занавес» на границе с Россией.

    ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене

    Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии. По информации Центра общественных связей ФСБ России, мужчина, завербованный украинскими спецслужбами, переправлял Украине комплектующие к российской военной авиатехнике.

    На видео видно / T.me

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», ему грозит пожизненное лишение свободы. После допроса его заключили под стражу.

    Украина признала проблемы с оружием и призвала к мобилизации

    Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр дала интервью изданию Liga.net, в котором заявила, что время популярных решений по вопросам мобилизации на Украине прошло. По ее словам, такие решения исчерпаны.

    — Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости, — сказала Маляр.

    Также экс-замминистра рассказала, что численность российской армии превышает украинскую, признала, что у ВСУ меньше оружия, и заявила, что не понимает страха украинского общества перед мобилизацией.

    — На этом пути есть какие-то неприятные вещи, которые нам грустно осознавать, но у россиян просто физически больше людей, у нас меньшая армия, она не будет больше. Да, у нас есть такая проблема. У нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить, — рассказала Маляр. — Я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации. Ну война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация.

    Мобилизованный в Бурятии инсценировал смерть, чтобы не возвращаться на СВО


    В Бурятии осудили мобилизованного, который инсценировал смерть, чтобы не возвращаться в зону СВО. В приговоре Улан-Удэнского гарнизонного военного суда говорится, что мужчина купил поддельную справку о собственной смерти «с целью уклонения от воинской службы» и по окончании предоставленного ему отпуска не явился на службу в воинскую часть.

    — На суде он показал, что из-за негативного эмоционального состояния супруги решил не возвращаться. Чтобы командование не осуществляло его розыск, он приобрел у неустановленного лица не соответствующее действительности свидетельство о его смерти, которое в апреле было представлено сотрудникам военной полиции его сыном,— говорится в постановлении.

    Сотрудники военной полиции задержали мужчину, когда он был в гостях у родственников.

    Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    В Кремле отметили, что с Запада идет много «разной агрессивной риторики»
    В Кремле отметили, что с Запада идет много «разной агрессивной риторики»Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU

    По теме

    СВОРоссияУкраинаВолгоградКрымБПЛАБеспилотникиКремльЗападЖелезный занавесДмитрий ПесковБурятияМобилизованный

    Комментарии 22

    Гость25 Ноя 2023 в 00:01
    666
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close