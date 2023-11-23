Лауреаты премии Курехина исполнят премьеру вокального цикла Леонида Десятникова «Идиш»

29 ноября артисты творческого объединения mader nort исполнят российскую премьеру вокального цикла композитора Леонида Десятникова «Идиш». Кроме 20-минутного сочинения для сопрано и струнного квартета музыканты представят на сцене этюд-театра «Площадка 51» один из самых известных опусов композитора — «Любовь и жизнь поэта», — написанный еще в 1989 году.
«Идиш» — это оммаж исчезнувшей в 1939 году субкультуре еврейской диаспоры Польши. Он представляет собой свободные транскрипции песен на идише, исполнявшихся в стране между двумя мировыми войнами.
Леонид Десятников считается одним из самых исполняемых российских композиторов. Он учился в Ленинграде под руководством Бориса Тищенко и окончил Консерваторию им. Римского-Корсакова. В 2003 году Десятников получил Государственную премию РФ за спектакль Александринского театра «Ревизор».
Mader nort — это группа петербургских музыкантов, чей костяк составляют выпускники и студенты Консерватории. Они называют себя проводниками в мире метамодерна, а в качестве своего творческого метода исповедуют минимализм. В 2022 году артисты получили премию им. Сергея Курёхина в номинации «Лучший медиаобъект».
Начало концерта в 20:00. 16+
Андрей Оу