    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    0 м/с, штиль

    766мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.5eur96.66

    Десятиклассника вытащили из Невы, но спасти его не удалось. Как положительный ребенок оказался в холодной воде, пока неизвестно

    4344
    15 комментариев

    Полиция и СК Центрального района пытаются понять, как 16-летний мальчик оказался в Неве. Купание стало роковым.

    О человеке в воде у Кутузовской набережной в районе Литейного моста сообщили очевидцы накануне в половине четвертого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 ноября. Из Невы вытащили 10-классника, и скорая увезла его в Мариинскую больницу. Но, несмотря на старания врачей, спасти подростка не удалось.

    Мальчик рос в полной и благополучной семье. В школе он характеризовался положительно. До трагедии он был на уроках. По предварительной информации, настроение у него было хорошее. Суицидальных мыслей он не высказывал. К уголовной и административной ответственности он не привлекался.

    Проверка правоохранительных органов находится на контроле у прокуратуры Центрального района.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПодростокДесятиклассникНева
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ21

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close