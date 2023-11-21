Десятиклассника вытащили из Невы, но спасти его не удалось. Как положительный ребенок оказался в холодной воде, пока неизвестно

Полиция и СК Центрального района пытаются понять, как 16-летний мальчик оказался в Неве. Купание стало роковым.



О человеке в воде у Кутузовской набережной в районе Литейного моста сообщили очевидцы накануне в половине четвертого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 ноября. Из Невы вытащили 10-классника, и скорая увезла его в Мариинскую больницу. Но, несмотря на старания врачей, спасти подростка не удалось.



Мальчик рос в полной и благополучной семье. В школе он характеризовался положительно. До трагедии он был на уроках. По предварительной информации, настроение у него было хорошее. Суицидальных мыслей он не высказывал. К уголовной и административной ответственности он не привлекался.

