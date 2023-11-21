Джо Байден помиловал двух индеек из Миннесоты

Президент США Джо Байден принял участие в традиционной церемонии помилования индеек в честь одного из главных американских праздников — Дня благодарения. Об этом 20 ноября рассказали в Reuters.
На лужайке Белого дома Байден спас жизнь 19-килограммовым индейкам из Миннесоты. Птиц назвали Свобода и Колокол. В этом году день проведения церемонии совпал с днем рождения лидера США. Байдену в понедельник исполнился 81 год.
Чествовать индеек на День благодарения начали в 1947 году, когда президенту США Гарри Трумэну впервые подарили эту птицу. А первым лидером, который помиловал несчастную индюшку, стал Кеннеди, Джордж Буш-старший окончательно закрепил традицию в 1989 году.