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    Джо Байден помиловал двух индеек из Миннесоты

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    Президент США Джо Байден принял участие в традиционной церемонии помилования индеек в честь одного из главных американских праздников — Дня благодарения. Об этом 20 ноября рассказали в Reuters.

    На лужайке Белого дома Байден спас жизнь 19-килограммовым индейкам из Миннесоты. Птиц назвали Свобода и Колокол. В этом году день проведения церемонии совпал с днем рождения лидера США. Байдену в понедельник исполнился 81 год.

    Чествовать индеек на День благодарения начали в 1947 году, когда президенту США Гарри Трумэну впервые подарили эту птицу. А первым лидером, который помиловал несчастную индюшку, стал Кеннеди, Джордж Буш-старший окончательно закрепил традицию в 1989 году.

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    День благодарения
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