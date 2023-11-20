«Мужики!» Хоккеисты СКА обыграли ЦСКА и заставили Ротенберга гордиться ими

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В пользу хоккейного клуба СКА завершилось армейское дерби против ЦСКА. Для этого им хватило всего две шайбы. Это уже шестая победа подряд. Отдел спорта «Фонтанки» о том, как СКА выходит из кризиса.

За последние три недели в игре СКА, кажется, действительно произошли позитивные изменения. Реализация чуть подтянулась, надежнее стали играть в защите. До матча с ЦСКА команда одержала пять побед подряд, в том числе над топовыми «Ак Барсом» (4:2) и «Локомотивом» (2:1). Особенно эмоциональной получилась победа над железнодорожниками, с которыми у СКА были проблемы на старте сезона. Ярославцы сравняли за секунду до финальной сирены, но судьи отменили этот гол. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин выдал одну из лучших цитат сезона: «Отмененный гол "Локомотива"? Две команды сражались, и мне кажется, должен быть откуп хоккею, а не порнобизнесу такому». Что примечательно, СКА в том матче победил при аномально низкой статистике бросков — всего 12 попыток в створ было у петербургской команды против 51 у соперника.



Благодаря результативной серии СКА поднялся с 8–9 места на пятую строчку и впервые в сезоне серьезно поправил баланс побед/поражений (18/13).

Почти то же самое можно сказать и про ЦСКА. Москвичи также поднялись со дна и теперь занимают шестую строчку. То есть, несмотря на спад, матч двух армейских коллективов — это по-прежнему не только дерби на словах, тут самая настоящая борьба, пусть и за не совсем привычные для двух коллективов места.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По случайному совпадению, одним из лайнсменов на этот матч был назначен Дмитрий Сивов — именно он отменил тот гол «Локомотива» на последней секунде.

В первой пятерке у СКА на матч с ЦСКА были заявлены Александр Гальченюк, Михаил Воробьев, Марат Хайруллин, Александр Никишин и Григорий Грязнов. Место в воротах занял Никита Серебряков. Из примечательного в других звеньях: вернулся в состав нападающий Арсений Грицюк, пропустивший до этого по игровым причинам четыре встречи подряд.

ЦСКА на старте матча был чуть более активным. Гости чаще добирались до ворот и опасно бросали. Но первыми забили хозяева. СКА вышел вперед на 15 минуте. Владимир Алистров у борта отобрал шайбу у Андрея Светлакова и сделал пас в центр, Василий Глотов прокатился вперед и из-под защитника бросил в верхний угол ворот. Вратарь ЦСКА Иван Федотов ловушкой не дотянулся.

Эта шайба словно позволила петербуржцам психологически разгрузиться. Они забрали контроль шайбы и ударно провели концовку первого периода. Могли уйти на перерыв с большим преимуществом, но в этот раз Федотов был против.



Впрочем, вскоре после начала второго периода забил Андрей Чивилёв. Фредрик Классон потерял шайбу в своей зоне. Алистров от синей линии сделал перевод на правый фланг, Чивилёв принял шайбу и с кистей точно бросил в ближний угол. Голкипер армейцев, кажется, в этот момент немного потерял ворота.

Спустя две минуты нападающий СКА Валентин Зыков грубо толкнул на борт форварда ЦСКА Прохора Полтапова. В результате последнего увезли со льда, а нарушитель получил от судей 5+20 штрафа.

В середине второго периода у ЦСКА был неплохой выход два в два. Прохор Полтапов сделал перевод на Михаила Григоренко, тот бросил в касание, но Серебряков растянулся в изящном шпагате и отбил шайбу.

В третьем периоде гости снова нашли в себе силы взвинтить темп. Несколько раз они были в шаге от долгожданного для них гола. Но защита и вратарь СКА в этот вечер были почти безупречны. И лишь большое количество удалений немного портило впечатление, но в меньшинстве армейцы с Невы тоже играли надежно. За две минуты до конца главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поменял вратаря на шестого полевого игрока. Этот ход помог отквитать одну шайбу. Павел Карнаухов приложился со средней дистанции, шайба отскочила на пятак, а Максим Мамин оказался самым расторопным на добивании. Финальная сирена зафиксировала победу СКА со счетом 2:1.



СКА меньше бросал (броски в створ: 23–30 ), но был точнее, кроме того, он гораздо отважнее играл перед своими воротами (блокированные броски: 21–9 ), но ЦСКА был жестче (силовые приемы: 7–20 ). После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг выдал в раздевалке эмоциональную речь.

«Мужики — красавцы! Важная победа. Неважно, как складывается игра, мужики, можно выиграть как угодно, найти путь к победе, даже в меньшинстве. Все красавцы, кто в меньшинстве сыграл, мужики. Уберем еще удаления и будем еще сильнее. Мужики, молодчики, красавцы, с победой!» — заявил он под аплодисменты игроков.



Похоже, что СКА действительно постепенно находит игру. За победу в Западной конференции уже вряд ли удастся побороться, но забраться повыше перед плей-офф с таким хоккеем вполне реально. Следующий матч — против московского «Спартака», еще одного принципиального и сильного соперника. Игра пройдет 23 ноября в Петербурге.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

