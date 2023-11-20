Бывшая чиновница из Петербурга осталась без миллиона благодаря сыну-геймеру

Бывшая сотрудница одного из комитетов Смольного попросила полицию помочь ей в возвращении денег, которые были несанкционированно списаны с ее карты. Почти миллион пропал со счета после того, как сыну женщины предложили промокоды для компьютерной игры. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 ноября.



Как рассказала заявительница, два дня назад с двух ее карт произошло списание более 960 тысяч рублей. Перед этим ее несовершеннолетнему сыну написал человек, представившийся менеджером известного блогера. Он предложил получить промокоды к игре, но взамен попросил продиктовать коды из СМС-сообщений, которые придут на телефон мамы. Мальчик сделал всё по инструкции менеджера звезды, после чего семья обеднела почти на миллион.

