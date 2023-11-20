    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    764мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.5eur96.66

    Бывшая чиновница из Петербурга осталась без миллиона благодаря сыну-геймеру

    3803
    17 комментариев

    Бывшая сотрудница одного из комитетов Смольного попросила полицию помочь ей в возвращении денег, которые были несанкционированно списаны с ее карты. Почти миллион пропал со счета после того, как сыну женщины предложили промокоды для компьютерной игры. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 ноября.

    Как рассказала заявительница, два дня назад с двух ее карт произошло списание более 960 тысяч рублей. Перед этим ее несовершеннолетнему сыну написал человек, представившийся менеджером известного блогера. Он предложил получить промокоды к игре, но взамен попросил продиктовать коды из СМС-сообщений, которые придут на телефон мамы. Мальчик сделал всё по инструкции менеджера звезды, после чего семья обеднела почти на миллион.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Мошенники
    ЛАЙК1
    СМЕХ22
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close