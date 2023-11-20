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    Сборная России по футболу почти повторила рекорд. Не хватило забитого пенальти

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    Товарищеский матч Россия-Куба в Волгограде завершился со счетом 8:0 в пользу России, сообщает 20 ноября Интерфакс. Сборная России могла повторить рекорд 2019 года, но для этого не хватило одного точного удара.

    Голы забили Иван Обляков (на 22-й минуте), Александр Головин (30), Антон Миранчук (34), Александр Сильянов (55), Александр Соболев (66), Данил Пруцев (68), Никита Кривцов (74) и Андрей Мостовой (78).

    На 85-й минуте Сергей Пиняев не мог реализовать пенальти.

    Самая громкая победа в истории сборной РФ случилась в июне 2019-го года в отборочном турнире чемпионата Европы. Тогда россияне одолели команду Сан-Марино со счетом 9:0. На весну 2023 года в рейтинге ФИФА сборная Сан-Марино занимала последнее, 211-е место.

    Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи, напоминает РБК. Сборная Кубы занимает 169-е место в рейтинге ФИФА, сборная России — на 39-м месте.

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