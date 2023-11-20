    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    0 м/с, штиль

    764мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.5eur96.66

    Погода не для фур. На въезде в Грузию из Северной Осетии стоят около тысячи грузовиков из России

    414
    обсудить

    На Военно-Грузинской дороге застряли в ожидании около тысячи грузовиков, которые направлялись в Грузию из России. И с каждой минутой очередь продолжает расти. Об этом сообщает вечером 20 ноября электронное табло Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

    Фуры ждут, когда возобновится движение по Военно-Грузинской дороге.

    Трассу закрыли для грузовиков в 7.40 мск 19 ноября. Причина — погодные условия, напоминает Интерфакс. А в 18:20 мск в воскресенье запрет расширили на все категории транспорта. Утром в понедельник открытия дороги ожидали порядка 600 грузовиков, на момент публикации, повторим, их количество подошло к тысяче машин.

    Военно-Грузинская дорога — единственный сухопутный маршрут, который связывает Россию, Грузию и Армению.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Военно-Грузинская дорогаПробка в тысячу грузовиков
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close