Погода не для фур. На въезде в Грузию из Северной Осетии стоят около тысячи грузовиков из России

На Военно-Грузинской дороге застряли в ожидании около тысячи грузовиков, которые направлялись в Грузию из России. И с каждой минутой очередь продолжает расти. Об этом сообщает вечером 20 ноября электронное табло Центра организации дорожного движения Северной Осетии.



Фуры ждут, когда возобновится движение по Военно-Грузинской дороге.



Трассу закрыли для грузовиков в 7.40 мск 19 ноября. Причина — погодные условия, напоминает Интерфакс. А в 18:20 мск в воскресенье запрет расширили на все категории транспорта. Утром в понедельник открытия дороги ожидали порядка 600 грузовиков, на момент публикации, повторим, их количество подошло к тысяче машин.

