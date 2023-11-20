НАТО изучает возможность нарастить свое присутствие на Балканах

НАТО хочет увеличить свой контингент на территории самопровозглашенного Косово. Решение о вступлении Косово в альянс должно быть принято единогласно всеми членами альянса, на этот счёт уже ведутся обсуждения, заявил 20 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Приштину.



По его словам, НАТО изучает вопрос о дополнительном контингенте после столкновений на территории Косово в сентябре этого года, сообщает РИА Новости.



Столтенберг также отметил, что НАТО изучает вопрос военного присутствия на Западных Балканах, в том числе в Боснии и Герцеговине.

