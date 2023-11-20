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    НАТО изучает возможность нарастить свое присутствие на Балканах

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    3 комментария

    НАТО хочет увеличить свой контингент на территории самопровозглашенного Косово. Решение о вступлении Косово в альянс должно быть принято единогласно всеми членами альянса, на этот счёт уже ведутся обсуждения, заявил 20 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Приштину.

    По его словам, НАТО изучает вопрос о дополнительном контингенте после столкновений на территории Косово в сентябре этого года, сообщает РИА Новости.

    Столтенберг также отметил, что НАТО изучает вопрос военного присутствия на Западных Балканах, в том числе в Боснии и Герцеговине.

    Генсек альянса начал пятидневное турне по Балканам 19 ноября. Он намерен посетить Боснию и Герцеговину, Косово, Сербию и Северную Македонию.

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    Комментарии 3

    Гость20 Ноя 2023 в 20:16
    Все по плану. не?
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