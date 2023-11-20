«Старейшины ругаются». Кадыров пригласил Путина посетить Чечню

Рамзан Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить Чечню. Глава Чечни сказал, что Путин давно не был в республике и «старейшины ругаются». Приглашение Кадыров озвучил во время совещания с президентом РФ по видеосвязи 20 ноября.
На встрече в День работника транспорта глава государства обсуждал передачу 12 российским регионам новой техники в целях обновления парка общественного транспорта. В этом списке была и Чечня.
Республика преобразилась по сравнению с «периодом трагических лет», сделанное впечатляет, заявил Путин. В беседе с Кадыровым президент РФ вспомнил, что когда-то обсуждался вопрос переноса столицы Чечни, настолько разрушен был Грозный после двух военных кампаний. Но теперь такие мысли кажутся странными на фоне замечательного города, подчеркнул Путин.
В беседе с президентом РФ участвовали главы пяти субъектов Федерации: Чечни, Амурской, Волгоградской, Нижегородской и Оренбургской областей. Технику передали также Республике Башкортостан, Калужской, Мурманской, Новосибирской и Ростовской областям, Пермскому и Ставропольскому краям. Всего 12 субъектов Федерации получили почти 570 автобусов, троллейбусов, электробусов.