«Старейшины ругаются». Кадыров пригласил Путина посетить Чечню

Рамзан Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить Чечню. Глава Чечни сказал, что Путин давно не был в республике и «старейшины ругаются». Приглашение Кадыров озвучил во время совещания с президентом РФ по видеосвязи 20 ноября.



На встрече в День работника транспорта глава государства обсуждал передачу 12 российским регионам новой техники в целях обновления парка общественного транспорта. В этом списке была и Чечня.



Республика преобразилась по сравнению с «периодом трагических лет», сделанное впечатляет, заявил Путин. В беседе с Кадыровым президент РФ вспомнил, что когда-то обсуждался вопрос переноса столицы Чечни, настолько разрушен был Грозный после двух военных кампаний. Но теперь такие мысли кажутся странными на фоне замечательного города, подчеркнул Путин.

