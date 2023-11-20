Финляндия готова закрыть границы с Россией на этой неделе: новости СВО за 20 ноября

Финляндия готовится закрыть границы с Россией. В МИД уже выразили протест послу страны Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 ноября.

СМИ сообщили о планах Финляндии закрыть границы с Россией в ближайшее время Власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду. Как сообщает газета Iltalehti со ссылкой на источники, предполагается, что контрольно-пропускные пункты закроют 22 ноября в 01:00 мск. Из-за закрытия КПП на границе между странами МИД России выразил протест послу Финляндии Антти Хелантере. — Двадцатого ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе, — говорится в заявлении на сайте ведомства.



В министерстве подчеркнули, что в Хельсинки решились на такие меры под предлогом обострения ситуации с мигрантами и якобы осознанных действий Москвы по организации потоков беженцев. На подлете к Москве сбили беспилотник Средства ПВО отразили атаку беспилотника в городском округе Электросталь на востоке Московской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, дрон летел в сторону столицы.

— На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — написал Собянин у себя в телеграм-канале.

Очевидцы рассказали MSK1.RU, что произошло у них в районе.

— Я живу в Павловском Посаде. Слышали с соседями сильный хлопок, списались в чате, у многих в домах окна тряслись, потом написали, что это в Электростали, — рассказала одна из очевидиц Вероника. Россия и Украина обменялись телами погибших Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Украине вернули тела 94 погибших участников боевых действий. В заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, также говорится, что Киев передал Москве тела российских военных.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев уточнил РБК, что Минобороны вернуло 80 тел погибших российских бойцов. США готовят компромиссный пакет помощи Украине и Израилю Лидеры конгресса США намерены до конца 2023 года согласовать и принять компромиссный вариант пакета помощи Украине и Израилю. Как сообщает NBC News, этот вариант также будет учитывать требования консервативных республиканцев. По словам источников издания, новый вариант помощи должен отвечать как запросам Пентагона, так и желанию консерваторов о дополнительном финансировании защиты американских границ.

МВД России объявило в розыск победительницу Евровидения Министерство внутренних дел объявило в розыск Сусанну Джамаладинову, известную по творческому псевдониму Джамала, победительницу Евровидения-2016. В базе ведомства говорится, что певица разыскивается по статье Уголовного кодекса, но причина розыска не указана.

Телеграм-канал Shot уточняет, что в отношении Джамалы возбуждено уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (статья 207.3 УК), а поводом для уголовного дела стала публикация артистки о событиях в Буче, сделанная в апреле 2022 года. В зависимости от конкретного пункта статьи, максимальное наказание может составлять 15 лет лишения свободы.

В 2022 году певица выступила против спецоперации и покинула Украину. Позже она попала в список артистов, которым запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет.