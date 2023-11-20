Студент из Петербурга пропал на Урале и уже месяц не выходит на связь

22-летний студент из Петербурга Михаил Дьяконов пропал в Свердловской области. Он почти месяц не выходит на связь. Ориентировку опубликовал поисковый отряд «Прорыв» 20 ноября.



По данным E1.RU, Михаил родом из Челябинской области, но четыре года назад уехал учиться в Петербург. В последний раз он говорил с матерью 26 октября. Сын должен был позвонить ей на следующий день, но на связь он больше не выходил.