Студент из Петербурга пропал на Урале и уже месяц не выходит на связь

22-летний студент из Петербурга Михаил Дьяконов пропал в Свердловской области. Он почти месяц не выходит на связь. Ориентировку опубликовал поисковый отряд «Прорыв» 20 ноября.
По данным E1.RU, Михаил родом из Челябинской области, но четыре года назад уехал учиться в Петербург. В последний раз он говорил с матерью 26 октября. Сын должен был позвонить ей на следующий день, но на связь он больше не выходил.
«Первую неделю мы его искали в Питере, только потом узнали, что он в Челябинск прилетел, поехал на автовокзал, а дальше — неизвестно. Мы в области живем, так что выглядело, будто бы домой собирался, но он никогда так сюрпризами не приезжал», — рассказывает изданию мама пропавшего.
След молодого человека обнаружили в Екатеринбурге — якобы до 11 ноября он останавливался в местной гостинице. А 16-го числа, как сообщает E1.RU, Михаил приобрел билет до Томска, но сдал его. Так что у родителей остается надежда, что их сын до сих пор может быть в Екатеринбурге. Сейчас его ищут волонтеры и полиция.