    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    0 м/с, штиль

    764мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.5eur96.66

    Больше половины жителей Петербурга и Ленобласти собираются отмечать Новый год дома

    634
    1 комментарий

    56% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области собираются встречать Новый год дома. По данным опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие», это меньше, чем в целом по стране, — 67%.


    Еще 5% жителей региона в новогоднюю ночь отправятся в кафе и рестораны, столько же — к друзьями и родственникам, а 3% поедут на дачу. При этом 27% петербуржцев пока еще ничего не запланировали. Что касается нескольких дней новогодних праздников, то в путешествие по России планируют отправиться более 20% опрошенных, и 2% — за границу.

    На новогодние подарки более 20% петербуржцев планируют потратить 5–10 тысяч рублей, 15% хотели бы уложиться в 10–15 тысяч, 11% готовы потратить 1–3 тысячи рублей, 8% − свыше 20 тысяч рублей, и 5% не планируют покупать подарки вообще. На новогодний стол в расчете на одного человека самая большая часть респондентов — 37% — готовы потратить 1–3 тысячи рублей, и меньше всего опрошенных собираются израсходовать 10–15 тысяч рублей — всего 2%.

    Желанным подарком на Новый год 16% петербуржцев назвали деньги, еще 12% хотели бы получить что-то полезное в хозяйстве, 9% − гаджеты и электронику, 8% − подарочный сертификат, 3% − драгоценности, 5% — парфюм, 2% — сладости, а 9% опрошенных заявили, что подарки им не нужны.

    Опрос провели среди респондентов в возрасте от 18 до 65 лет — жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close