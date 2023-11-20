Больше половины жителей Петербурга и Ленобласти собираются отмечать Новый год дома

56% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области собираются встречать Новый год дома. По данным опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие», это меньше, чем в целом по стране, — 67%.





Еще 5% жителей региона в новогоднюю ночь отправятся в кафе и рестораны, столько же — к друзьями и родственникам, а 3% поедут на дачу. При этом 27% петербуржцев пока еще ничего не запланировали. Что касается нескольких дней новогодних праздников, то в путешествие по России планируют отправиться более 20% опрошенных, и 2% — за границу.