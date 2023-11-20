Больше половины жителей Петербурга и Ленобласти собираются отмечать Новый год дома

56% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области собираются встречать Новый год дома. По данным опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие», это меньше, чем в целом по стране, — 67%.
Еще 5% жителей региона в новогоднюю ночь отправятся в кафе и рестораны, столько же — к друзьями и родственникам, а 3% поедут на дачу. При этом 27% петербуржцев пока еще ничего не запланировали. Что касается нескольких дней новогодних праздников, то в путешествие по России планируют отправиться более 20% опрошенных, и 2% — за границу.
На новогодние подарки более 20% петербуржцев планируют потратить 5–10 тысяч рублей, 15% хотели бы уложиться в 10–15 тысяч, 11% готовы потратить 1–3 тысячи рублей, 8% − свыше 20 тысяч рублей, и 5% не планируют покупать подарки вообще. На новогодний стол в расчете на одного человека самая большая часть респондентов — 37% — готовы потратить 1–3 тысячи рублей, и меньше всего опрошенных собираются израсходовать 10–15 тысяч рублей — всего 2%.
Желанным подарком на Новый год 16% петербуржцев назвали деньги, еще 12% хотели бы получить что-то полезное в хозяйстве, 9% − гаджеты и электронику, 8% − подарочный сертификат, 3% − драгоценности, 5% — парфюм, 2% — сладости, а 9% опрошенных заявили, что подарки им не нужны.
Опрос провели среди респондентов в возрасте от 18 до 65 лет — жителей городов с населением более 100 тысяч человек.