«Живем как в канализации». Жителей старого дома на Колпинской улице топит фекалиями

Дом №7 на Колпинской улице в Петербурге оказался под натиском дурно пахнущей стихии. Там парадную топит стоками и фекалиями из-за протечки в канализационной трубе.

Как рассказал «Фонтанке» 20 ноября житель дома Александр, труба начала протекать еще месяц назад. В подвале постоянно образуются лужи, но это меньшее из бед, говорит наш собеседник. Ведь в такой обстановке дышать просто невыносимо.

читатель «Фонтанки» Александр

По словам мужчины, соседи уже оборвали телефонные трубки аварийной службы и ЖКС, но там продолжают кормить жильцов завтраками.



«Один раз приехали [из аварийной службы, – Прим. ред.] и сказали, что могут откачать лужу, но не знают, когда это произойдет, и предлагают это сделать за свой счет. Но откачка не решит проблему, надо менять трубу. Этого они не делают и, когда начинаешь об этом говорить по телефону, бросают трубку. Я впервые сталкиваюсь с таким хамством», – рассказывает Александр.

В итоге мужчина уже отчаялся и сам начал прибираться в затопленном подвале. «Хочется, чтоб в парадной было сухо, не воняло, не затопило, и не разводились вредители».

читатель «Фонтанки» Александр