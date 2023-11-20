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    «Живем как в канализации». Жителей старого дома на Колпинской улице топит фекалиями

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    9 комментариев

    Дом №7 на Колпинской улице в Петербурге оказался под натиском дурно пахнущей стихии. Там парадную топит стоками и фекалиями из-за протечки в канализационной трубе.

    Как рассказал «Фонтанке» 20 ноября житель дома Александр, труба начала протекать еще месяц назад. В подвале постоянно образуются лужи, но это меньшее из бед, говорит наш собеседник. Ведь в такой обстановке дышать просто невыносимо.

    читатель «Фонтанки» Александр

    По словам мужчины, соседи уже оборвали телефонные трубки аварийной службы и ЖКС, но там продолжают кормить жильцов завтраками.

    «Один раз приехали [из аварийной службы, – Прим. ред.] и сказали, что могут откачать лужу, но не знают, когда это произойдет, и предлагают это сделать за свой счет. Но откачка не решит проблему, надо менять трубу. Этого они не делают и, когда начинаешь об этом говорить по телефону, бросают трубку. Я впервые сталкиваюсь с таким хамством», – рассказывает Александр.

    В итоге мужчина уже отчаялся и сам начал прибираться в затопленном подвале. «Хочется, чтоб в парадной было сухо, не воняло, не затопило, и не разводились вредители».

    читатель «Фонтанки» Александр

    Этому трехэтажному дому на Колпинской больше 120 лет, он 1899 года постройки, и из-за постоянного подтопления подвала произойти может что угодно, уверены жильцы.

    «Фонтанка» запросила комментарий у ЖКС №2 по Петроградскому району, но там пообещали дать ответ лишь завтра.

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    Комментарии 9

    Гость20 Ноя 2023 в 18:14
    Это, Прорыв !
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