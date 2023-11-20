Автомобиль и отпуск мечты: петербуржцы получат подарки в честь 30-летия МТС

Миллионы ценных призов разыграет цифровая экосистема МТС в честь дня своего рождения. Принять участие могут не только клиенты компании, но и все желающие.

А побороться есть за что: в списке ценных подарков — автомобили, путешествия, подарочные карты, смартфоны, подписки на цифровые решения компании. Отдельного упоминания заслуживают встречи с артистами и писателями — например, Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным, Zivert, Антоном Беляевым, Feduk и SlavaMarlow.



Для получения приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении «Мой МТС» и прокрутить куб для определения приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.



Подробная информация о розыгрыше и правила участия — здесь.



Сеть МТС запустили в Петербурге и Ленинградской области в декабре 2001 года. С тех пор компания покрыла связью два региона и главные инфраструктурные объекты Северной столицы, в том числе метрополитен. На всех 72 станциях петербургской подземки работает голосовая связь и мобильный интернет от МТС. Кроме того, компания трансформировалась в цифровую экосистему, которая представляет не только услуги телекома.



«С нашими решениями вы можете путешествовать, слушать музыку, смотреть фильмы, учиться, — комментирует директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — Мы развиваем технологии на основе BigData и искусственного интеллекта, проводим олимпиады для школьников и студентов, формируем ИТ-комьюнити. Но и «о корнях» не забываем» — нам важно, чтобы у любого жителя или гостя Северо-Запада нашей страны был доступ к любым цифровым сервисам. Поэтому мы постоянно обновляем нашу сеть: обеспечили покрытие LTE на территории всего Петербурга и Ленобласти, улучшили качество голосовой связи и ускорили мобильный интернет для жителей более чем на 30%, построили крупнейший дата-центр в регионе и запустили сеть для интернета вещей».



По словам топ-менеджера, компания продолжит развивать технологии и сервисы, чтобы добавить еще больше «цифры» на Северо-Западе.



Акция «МТС 30 лет»: организатор — ООО «Креата Рус», Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д.27, стр.3, ИНН: 7714997506. Общий срок проведения акции — с 15.11.2023 по 07.03.2024 включительно. С подробностями можно ознакомиться здесь.



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