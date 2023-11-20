Пять лет за 60 тысяч. В Петербурге приговорили бывших инспекторов ДПС, увидевших права там, где их нет

Сотрудники дорожной полиции разделили на двоих взятку в Московском районе Петербурга, а теперь делят срок в колонии строгого режима.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 20 ноября приговор за получение взятки в значительном размере слушали Олег Ярош и Егор Стасюк. Московский районный суд признал обоих виновными и назначил каждому 2,5 года в колонии, дополнительно отлучив от службы на 3 года, добавляет прокуратура.
В начале года Ярош и Стасюк трудились инспекторами ДПС. Карьерные перспективы омрачило обращение с водителем Nissan Note, которого в ночь на 27 января остановили на Московском шоссе, 27. Проверка показала, что прав у сидевшего за рулём не было - мировой суд на полтора года запретил ему водить за отказ от медосвидетельствования.
Закон требовал составить протокол по статье 12.7 КоАП, но инспекторы, как установил суд, заглянули в кошелёк, а не в должностную инструкцию. Водителю предложили решить вопрос за 100 тысяч рублей, сторговались на 60-ти, которые на два тоже хорошо делятся.
«Фигуранты разделили взятку между собой, а именно Ярош передал Стасюку 30 000 рублей», - сообщили в пресс-службе судов.
Вину оба бывших инспектора признали.