Пять лет за 60 тысяч. В Петербурге приговорили бывших инспекторов ДПС, увидевших права там, где их нет

Сотрудники дорожной полиции разделили на двоих взятку в Московском районе Петербурга, а теперь делят срок в колонии строгого режима.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 20 ноября приговор за получение взятки в значительном размере слушали Олег Ярош и Егор Стасюк. Московский районный суд признал обоих виновными и назначил каждому 2,5 года в колонии, дополнительно отлучив от службы на 3 года, добавляет прокуратура.



В начале года Ярош и Стасюк трудились инспекторами ДПС. Карьерные перспективы омрачило обращение с водителем Nissan Note, которого в ночь на 27 января остановили на Московском шоссе, 27. Проверка показала, что прав у сидевшего за рулём не было - мировой суд на полтора года запретил ему водить за отказ от медосвидетельствования.

