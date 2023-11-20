В Петербурге не будут повышать тарифы на проезд в 2024 году

На рабочем совещании в Смольном правительство Петербурга одобрило заморозку цен на проезд в общественном транспорте. Они не изменятся с 1 января.



О том, что решение принято 20 ноября, «Фонтанке» рассказали собеседники в профильном блоке правительства. По их словам, это относится и к городскому общественному транспорту, и к пригородным электричкам. Ранее об этой возможности сообщили несколько СМИ.



В пресс-службе администрации губернатора «Фонтанке» подтвердили, что на рабочем совещании с членами городского правительства утверждены тарифы, попадающие под государственное регулирование. В том числе глава города предложил отклонить ранее звучавшее предложение о росте цен на проезд на 4,95%. Чтобы компенсировать перевозчикам выпадающие доходы, будет увеличена субсидия транспортным компаниями из бюджета. Кроме того, в 2024 году решено не менять размер тарифа на платную парковку.



Напомним, ранее транспортный и финансовый блоки планировали поднять цены на проезд на 4,95%. Рост тарифов — ежегодный процесс, однако зачастую этого не происходит в годы, на которые запланированы выборы городского или федерального уровня. Именно таким годом является 2024-й.