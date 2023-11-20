    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, с-в

    764мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.12eur96.77

    Наукой и технологиями интересуются более 80% россиян, больше всего — в Москве и Петербурге

    102
    обсудить

    Наука и технологию интересуют в настоящее время около 80% россиян — они хотя бы изредка читают новости и материалы по этой тематике. Такие данные были получены в результате совместного всероссийского исследования, проведенного Инновационным центром «Сколково» (входит в Группу ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ. При этом, по сравнению с 2021 годом уменьшилось число пессимистов, считающих, что отрасль находится в упадке — если два года назад так думали почти четверть опрошенных, то теперь — 17%.

    Не читают и не смотрят материалы по теме науки и технологий только 19% участников опроса, остальные интересуются в большей или меньшей степени — 29% делают это редко, а 30% — иногда смотрят новости. Наибольшую заинтересованность проявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга (34%), мужчины (31%) и люди с высшим образованием (28%).

    Инфографика: пресс-служба «Сколково»
    ПоделитьсяПоделиться

    Предыдущий опрос на эту же тему был проведен в 2021 году. Тогда 24% россиян считали, что отрасль находится в упадке, сейчас их доля снизилась до 17%. Особенно сократилось число пессимистов среди молодежи — их всего 3% против 16% в 2021 году. Наиболее критично была настроена возрастная группа от 25 до 34 лет, но за последние два года число тех, кто негативно оценивает ситуацию в отрасли сократилось на 9 процентных пунктов — до 18%, а число позитивно настроенных выросло на 10 п.п. — до 61%.

    Инфографика: пресс-служба «Сколково»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Мы видим положительный тренд восприятия сферы науки и технологий во всех группах населения. Почти две трети опрошенных считают, что это сфера последовательно развивается, среди них 59% мужчин и 67% женщина, — отмечает вице-президент по маркетингу и коммуникационной стратегии Фонда «Сколково» Карина Кушнир — Наиболее позитивный взгляд отмечен среди молодежи. Так, в аудитории 18–24 лет ответы о постепенном развитии и расцвете отрасли выбрали 78% респондентов».

    Чаще всего новости о науке и технологиях смотрят и читают в интернете (62%), и по телевизору (51%), а также узнают из разговоров с людьми (34%).

    Инфографика: пресс-служба «Сколково»
    ПоделитьсяПоделиться

    Исследование проводилось в 2023 году методом телефонного опроса. В нем приняли участие 1600 человек.

    Инфографика: пресс-служба «Сколково»
    Инфографика: пресс-служба «Сколково»
    Инфографика: пресс-служба «Сколково»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close