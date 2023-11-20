Наукой и технологиями интересуются более 80% россиян, больше всего — в Москве и Петербурге

Наука и технологию интересуют в настоящее время около 80% россиян — они хотя бы изредка читают новости и материалы по этой тематике. Такие данные были получены в результате совместного всероссийского исследования, проведенного Инновационным центром «Сколково» (входит в Группу ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ. При этом, по сравнению с 2021 годом уменьшилось число пессимистов, считающих, что отрасль находится в упадке — если два года назад так думали почти четверть опрошенных, то теперь — 17%.
Не читают и не смотрят материалы по теме науки и технологий только 19% участников опроса, остальные интересуются в большей или меньшей степени — 29% делают это редко, а 30% — иногда смотрят новости. Наибольшую заинтересованность проявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга (34%), мужчины (31%) и люди с высшим образованием (28%).
Предыдущий опрос на эту же тему был проведен в 2021 году. Тогда 24% россиян считали, что отрасль находится в упадке, сейчас их доля снизилась до 17%. Особенно сократилось число пессимистов среди молодежи — их всего 3% против 16% в 2021 году. Наиболее критично была настроена возрастная группа от 25 до 34 лет, но за последние два года число тех, кто негативно оценивает ситуацию в отрасли сократилось на 9 процентных пунктов — до 18%, а число позитивно настроенных выросло на 10 п.п. — до 61%.
«Мы видим положительный тренд восприятия сферы науки и технологий во всех группах населения. Почти две трети опрошенных считают, что это сфера последовательно развивается, среди них 59% мужчин и 67% женщина, — отмечает вице-президент по маркетингу и коммуникационной стратегии Фонда «Сколково» Карина Кушнир — Наиболее позитивный взгляд отмечен среди молодежи. Так, в аудитории 18–24 лет ответы о постепенном развитии и расцвете отрасли выбрали 78% респондентов».
Чаще всего новости о науке и технологиях смотрят и читают в интернете (62%), и по телевизору (51%), а также узнают из разговоров с людьми (34%).
Исследование проводилось в 2023 году методом телефонного опроса. В нем приняли участие 1600 человек.