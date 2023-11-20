Наукой и технологиями интересуются более 80% россиян, больше всего — в Москве и Петербурге

Наука и технологию интересуют в настоящее время около 80% россиян — они хотя бы изредка читают новости и материалы по этой тематике. Такие данные были получены в результате совместного всероссийского исследования, проведенного Инновационным центром «Сколково» (входит в Группу ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ. При этом, по сравнению с 2021 годом уменьшилось число пессимистов, считающих, что отрасль находится в упадке — если два года назад так думали почти четверть опрошенных, то теперь — 17%.

Не читают и не смотрят материалы по теме науки и технологий только 19% участников опроса, остальные интересуются в большей или меньшей степени — 29% делают это редко, а 30% — иногда смотрят новости. Наибольшую заинтересованность проявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга (34%), мужчины (31%) и люди с высшим образованием (28%).

