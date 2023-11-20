Задержан замдиректора департамента Минприроды Яковлев по делу о челябинском парке «Таганай»

Бывший директор национального парка «Таганай» в Челябинской области Алексей Яковлев задержан в Москве 20 ноября. Об этом сообщает Минприроды РФ в своем телеграм-канале, не раскрывая подробности дела. С 2021 года Яковлев в министерстве занимал пост заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий.



По данным источника 74.RU, над делом работает центральный аппарат Следственного комитета РФ.



Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай», уточнили в Минприроды.

