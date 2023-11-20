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    Задержан замдиректора департамента Минприроды Яковлев по делу о челябинском парке «Таганай»

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    Бывший директор национального парка «Таганай» в Челябинской области Алексей Яковлев задержан в Москве 20 ноября. Об этом сообщает Минприроды РФ в своем телеграм-канале, не раскрывая подробности дела. С 2021 года Яковлев в министерстве занимал пост заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий.

    По данным источника 74.RU, над делом работает центральный аппарат Следственного комитета РФ.

    Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай», уточнили в Минприроды.

    Директором парка Яковлев был в течение 11 лет (с 2010 года).

    Национальный парк «Таганай» образован в 1991 году на Южном Урале вблизи Златоуста Челябинской области. Площадь парка составляет 568 кв. км. В него входит Таганайский горный массив. Одна из достопримечательностей парка — группа скал «Три брата».

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