Кубинским футболистам пришлось срочно покупать бутсы в Волгограде для игры со сборной России

Cборной Кубы пришлось срочно покупать бутсы в Волгограде для товарищеского матча со сборной России, который пройдет 20 ноября, сообщил телеканал «Матч ТВ». Как заявил генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас привезенная для игры обувь оказалась неподходящей для газона в волгоградском стадионе.
«На наших синтетических полях обычно газон менее влажный, поэтому мы используем бутсы с короткими шипами. По прилету в Россию стало ясно, что нам потребуется другая обувь для игры в этом матче», — пояснил Диас.
Он отметил, что бутсы купили в обычном спортивном магазине. Качество не было главным критерием, важно, чтобы обувь позволила кубинским футболистам комфортно играть на данном газоне, отметил представитель Ассоциации футбола Кубы.
Россия и Куба проведут матч на стадионе «Волгоград Арена» в понедельник. Начало игры намечено на 19:30 по московскому времени.
Напомним, что с футбольным клубом «Зенит» два года назад произошел еще более курьезный случай. Петербургская команда отправилась на матч с «Рубином» в Казань и только в день игры выяснилось, что в Петербурге осталась игровая форма. Проблему в итоге удалось решить, но ее виновника, администратора и кит-менеджера Юрия Гусакова все равно уволили.