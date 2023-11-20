Кубинским футболистам пришлось срочно покупать бутсы в Волгограде для игры со сборной России

Cборной Кубы пришлось срочно покупать бутсы в Волгограде для товарищеского матча со сборной России, который пройдет 20 ноября, сообщил телеканал «Матч ТВ». Как заявил генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас привезенная для игры обувь оказалась неподходящей для газона в волгоградском стадионе.



«На наших синтетических полях обычно газон менее влажный, поэтому мы используем бутсы с короткими шипами. По прилету в Россию стало ясно, что нам потребуется другая обувь для игры в этом матче», — пояснил Диас.