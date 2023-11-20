Закатают в «Бетон». МоЛот-Ансамбль и Euphoria исполнят в Доме Радио новую музыку российских экспериментаторов

Концерт-премьера музыки молодых российских композиторов пройдёт в Доме Радио 7 декабря. Петербургский МоЛот-Ансамбль и солисты московского камерного оркестра Euphoria представят программу под названием «Concrete» (англ. — «Бетон»), где сыграют экспериментальные произведения Олега Гудачёва, Дмитрия Мазурова и Константина Комольцева.
Программа названа в честь романа австрийского абсурдиста Томаса Бернхарда, которым вдохновлялся Мазуров. Его одноименная насыщенная «низами» пьеса для духовых и контрабаса «создаёт плотную материю «бетона»», пишут организаторы.
Сочинение Олега Гудачева «Metal eclipse» посвящено одному из пионеров четвертитоновой музыки композитору Ивану Вышнеградскому. В новой работе Гудачев использовал аллюзии к произведениям Вышнеградского и обработал его опус «Книга Бытия» нейросетями.
Константин Комольцев в своем сочинении «Vertigo» для скрипки и электроники вдохновлялся «задачей трёх тел» из астрономии. По словам автора, партия скрипки стала «центром масс», притягивающим акустические объекты из электронной партии.
Концерт пройдет в рамках презентации творческой программы Союза композиторов России «Ноты и квоты». Это первая в истории современной России программа творческих заказов для композиторов.
Начало концерта в 20:00. 12+
Андрей Оу