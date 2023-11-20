Корм для кошек, творожные сырки и туалетная бумага: что покупают россияне в период распродаж

Петербург и Ленинградская область вошли в число самых активных регионов по покупкам во время распродаж первой половины ноября. Наиболее популярными товарами стали корма для кошек, кисломолочная продукция, а также колбаса, в разделе бытовой химии лидирует туалетная бумага. Такие данные получили аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка», сравнив результаты продаж с 31 октября по 13 ноября 2023 года с аналогичным периодом 2022 года. В тройку лидеров по активности среди покупателей во время периода распродаж вошли Москва (с областью), Петербург и Казань, высокое место в рейтинге также заняла и Ленинградская область.

Наиболее популярным товаром стали корма для кошек, которых было приобретено в два раза больше, чем в прошлом году. Больше всего заказов на еду для четвероногих товарищей сделали в Нижнем Новгороде. На втором по популярности месте — современная кисломолочная продукция, а именно — глазированные сырки и йогурты, которых купили на 125% больше, чем в 2022 году. Любители творожной продукции живут как в Москве и области, так и в Сибири, Приволжском федеральном округе, Ростове-на-Дону и Архангельске.

На третьем месте — колбасные изделия, которых приобрели почти в три раза больше за время распродажи, чем в прошлом году.

Также в топ-10 самых популярных продуктов вошли овощи, шоколад, сыр, традиционная кисломолочная продукция, замороженные полуфабрикаты, масложировые продукты, зелень. Овощи вошли в топ списка благодаря покупателям из Северо-Западного федерального округа (Петербурга, Ленобласти и Мурманска) — они чаще всего покупали картофель, репчатый лук и огурцы. В целом же по стране спросом пользовались еще и шампиньоны, сезонные яблоки. А вот молоко и овощные консервы покинули вершину рейтинга.

Среди самых популярных продуктов помимо овощей и сезонных яблок значатся еще и шоколадные конфеты. А вот пить в этом году россияне предпочитают энергетические напитки и газировки со вкусом колы отечественного производства. В сегменте бытовой химии лидируют средства для мытья и стирки, зубные пасты, а самой популярной стала туалетная бумага — в этом году ее покупали в 4 раза чаще, чем в прошлом.