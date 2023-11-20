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    МВД не нашло признаков экстремизма в словах Маргариты Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

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    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом СТУПИНЫМ ЕВГЕНИЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента СТУПИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА.

    ГУ МВД России по Москве не нашло признаков нарушения законодательства в словах главы RT Маргариты Симоньян о том, что будет после ядерного взрыва «где-нибудь над Сибирью». Об этом 20 ноября сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин* (признан иноагентом).

    Фото: Депутат Ступин / Telegram
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    В начале октября 2023 года главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в авторской программе «Ч.Т.Д.» рассказала, ссылаясь на слова своего знакомого инженера-радиоэлектроника, что «если произвести взрыв в сотнях километров» над Сибирью, то вместо ядерной зимы люди вернутся в «год эдак 1993-й». Симоньян заявила, что в этот момент из строя выйдет радиоэлектроника и спутники. «Чудесно же жили», — уточнила тогда главред RT.

    Средства массовой информации, соцсети и некоторые политики восприняли заявление Маргариты Симоньян как призыв к ядерному удару. Тогда помощник депутата Ступина Николай Королев обратился в Следственный комитет и МВД с просьбой проверить главу RT. «Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений», — заявил Королев.

    После чего Маргарита Симоньян признала, что земное в ней победило и что она подала ответное заявление на «какого-то там помощника какого-то депутата» по статье «Клевета». Медиаменеджер обвинила сотни СМИ в распространении фейков и отметила, что за 20 лет в эфире «её никто не мог заподозрить в том, что она сумасшедшая». За неё вступился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который отметил, что Симоньян «не настолько глупа», чтобы призывать ударить ядерным оружием по РФ.

    *Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

    Фото: Депутат Ступин / Telegram

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    МВДМаргарита СимоньянЭкстремизмЯдерный удар
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    Комментарии 28

    Гость20 Ноя 2023 в 13:14
    Манкуртиха
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