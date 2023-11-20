От 5 до 10 миллионов. SHAMAN подорожал вдвое, а Лепс и Киркоров — на четверть. Сколько теперь стоят звезды на корпоративах

Главный певец страны теперь SHAMAN Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Чокаться через экран смартфона или компьютера в эти предновогодние дни, скорее всего, не придется. За последние годы праздники по Zoom настолько надоели трудовым коллективам, что теперь почти половина работодателей заявила о намерении провести предновогодние корпоративы. И это не только желание порадовать сотрудников, но и необходимость их снова сплотить, ведь за годы удаленки большинство коллективов совершенно разобщились.



Встречать Новый год под теплым солнышком отправятся тоже не многие — высокая стоимость авиабилетов и взлетевшие курсы валют делают путешествие весьма накладным. Поэтому встречать Новый, 2024-й год большинство государственных и частных компаний будут дружно — кто в собственном офисе, кто в банкетных залах или арендованных ресторанах, причем с приглашением звезд. Говорят, они стали мало востребованы и только цены на Пугачеву и Лепса зашкаливают. MSK1.RU узнает, кто почем.

Снова «елки»! Помимо хлеба, душа обычно просит и зрелищ, поэтому устроителям корпоративов придется задуматься о развлекательной программе. Большинство компаний остановятся в лучшем случае на диджее или кавер-группе, которые в последние годы остаются самыми востребованными исполнителями на новогодних вечеринках. Но есть и крупные игроки, способные позвать на корпоратив большую звезду.



— Нынешний год с самого начала бьет рекорды по величине бюджетов на празднования и букинг артистов, звездных ведущих и селебрити-спикеров, — говорит Табриз Шахиди, глава агентства «Империя Музыки», одного из лидеров отечественного рынка развлечений. — Лидирующие позиции заняли мероприятия, связанные с государством. Это всевозможные форумы, как федерального, так и регионального значения, как самый яркий пример — Moscow Urban Forum. Разнообразные выставки, городские события, глобальные фестивали, финансируемые бизнесом на уровне и/или при поддержке губернаторов.

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва» Поделиться Поделиться





А если вырос спрос на артистов, то выросли и гонорары звезд. К тому же каждый декабрь цены на выступления всё равно увеличиваются, несмотря на эпидемии или сложную международную обстановку.

— Если говорить о стоимости предновогодних корпоративных событий на территории России, то их удорожание к концу 2023 года связано исключительно с ростом гонораров артистов, — объясняет Табриз Шахиди. — А рост гонораров связан с курсом валют, а также исчезновением с нашей сцены украинских артистов и артистов, не поддержавших или невнятно сформулировавших свое отношение к политике России: таких как, LOBODA*, Вера Брежнева, Иван Дорн*, Макс Барских*, Би-2, Мумий Тролль, Валерий Меладзе, Максим Галкин**, MACHETE, Андрей Макаревич** и ряд других менее именитых бывших представителей индустрии.



«Руки вверх!», Анна Асти и Агутин по-прежнему на пике

Табриз Шахиди с Леонидом Агутиным Фото: предоставлено агентством «Империя Музыки» Поделиться Поделиться





Несмотря на большие перемены в жизни страны, предпочтения зрителей остаются практически неизменными, и топ-25 самых заказываемых в декабре 2023 года артистов почти не отличается от топа 2022 года. С поправкой на добровольную эмиграцию. Вот, кого больше всего хотят слышать заказчики на новогодней вечеринке:

Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Гонорары звезд из топ-25 выросли в среднем на 20–30 процентов в сравнении с прошлым годом. А стоимость выступления Шамана поднялась в два раза. Райдеры, то есть требования артистов к качеству оборудования, условиям перелета и проживания (если необходимо), комфорту гримерки и прочим важным вещам, — не изменились. И в итоге выступления востребованных артистов обойдутся заказчикам в эти предновогодние дни в сумму от 5 до 10 миллионов рублей (с учетом налогов).



Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Стоимость самых популярных ведущих новогодних корпоративов тоже выросла — конферанс мастеров разговорного жанра, входящих в топ-10, варьируется от двух до пяти миллионов рублей.



— Гонорар любого топового артиста в декабре выше среднегодового из-за большого спроса. Артисты работают на износ. Иногда по три-четыре выступления за вечер пятницы и субботы декабря, когда огромное количество компаний и частных предпринимателей празднуют свои новогодние корпоративы, — объясняет Табриз Шахиди.

К тому же пожелания клиентов могут нарушить и личные планы исполнителя или ведущего:

— Например, артист спланировал отпуск с 28 декабря по 15 января, а клиент категорично требует его выступления 29 или 30 декабря. Знаменитость имеет полное право назвать и двойной, и тройной среднегодовой гонорар, чтобы компенсировать изменение личных планов. Неохотно, по словам Табриза Шахиди, звезды в этом году отправляются на концерты в регионы. Особенно в те, куда отсутствует прямое авиасообщение — в Ростов, Краснодар или Крым.

— Дорога туда и обратно сейчас настолько многодневна и утомительна, что артисты предпочитают оставаться в Москве: они выигрывают в количестве мероприятий, а значит, и в финансах, — говорит глава агентства. Но все же есть исполнители, которые соглашаются на долгий путь. Например, самый дорогой отель Крыма Mriya Resort&SPA порадует своих гостей в новогоднюю ночь вступлением группы «Земляне» и популярного дуэта Galibri&Mavik. Так что даже в «отдаленных» регионах публика не останется без звезд, правда, не самых востребованных.

Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Рестораны и отели — главные заказчики А самых востребованных исполнителей и ведущих «зарезервировали» на новогоднюю ночь дорогие рестораны и отели Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Удовольствие от вкусного ужина от именитых шеф-поваров, приятной компании и звезд рестораны оценивают в среднем от 35 до 200 тысяч рублей, в зависимости от расположения столика и выбора напитков.



В концертном зале «Барвиха luxury village» услаждать слух собравшихся за новогодними столами будут Владимир Пресняков и Анна Асти. Хотя гости и удивляются выбору певицы, мол, репертуар Анны больше подходит поминкам, чем праздникам, но радуются, что Пресняков — артист по-прежнему заводной. Не менее «заводная» Лолита украсит своим выступлением встречу Нового года в ресторане отеля «Метрополь». В «Пушкине» будет петь Таня Буланова, а в ресторане отеля «Хайятт» — Валерия. Кстати, Валерии новогодняя ночь предстоит не из легких — она должна выступить еще в ресторане «Турандот», где составит компанию Сергею Лазареву. Ресторан «Гвидон» выбрал для своей новогодней вечеринки певицу Славу.

Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Ну а тем, кто не готов заплатить за новогодний стол и концерт больше 50 тысяч рублей, тысячи российских ресторанов предлагают развлекательную программу попроще: кавер-группы, диджеи, а также… двойники артистов. Только в Москве мы нашли четыре солидных ресторана, которые выбрали из множества артистов двойника Григория Лепса, еще раз подтвердив, что певец — один из самых желанных российских исполнителей. Заполучить реального Лепса смог только «Роза Холл» в Сочи, где артист выступит с новогодней программой 4 января.

Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





*запрещен въезд в Россию на 50 лет

**признан иноагентом