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    Пенсионер в очках забрал у блокадницы в Павловске миллионы и оставил бездомной

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    Петербуржец попросил полицию найти злодеев, которые обчистили его 82-летнюю бабушку-блокадницу.

    Пенсионерке, которая живет в Павловске, в середине сентября позвонил мужчина и представился сотрудником полиции, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 ноября. Он уговорил блокадницу снять сбережения и перевести на «безопасные» счета. За три дня сентября пожилая женщина перевела мошенникам больше 2,5 млн рублей. А четвертый звонок в ноябре стоил ей 1,2 млн рублей.

    А в октябре блокадницу стали пугать тем, что злодеи хотят продать её квартиру. Для «безопасности» пенсионерка сама продала жилье. И, по предварительной информации, передала вырученные деньги двум курьерам: мужчине на вид лет тридцати в черной куртке и мужчине шестидесяти лет в очках и коричневой куртке. Они забрали 7,7 млн рублей.

    Общая сумма ущерба составила больше 12 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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