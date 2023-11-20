Пенсионер в очках забрал у блокадницы в Павловске миллионы и оставил бездомной

Петербуржец попросил полицию найти злодеев, которые обчистили его 82-летнюю бабушку-блокадницу.



Пенсионерке, которая живет в Павловске, в середине сентября позвонил мужчина и представился сотрудником полиции, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 ноября. Он уговорил блокадницу снять сбережения и перевести на «безопасные» счета. За три дня сентября пожилая женщина перевела мошенникам больше 2,5 млн рублей. А четвертый звонок в ноябре стоил ей 1,2 млн рублей.



А в октябре блокадницу стали пугать тем, что злодеи хотят продать её квартиру. Для «безопасности» пенсионерка сама продала жилье. И, по предварительной информации, передала вырученные деньги двум курьерам: мужчине на вид лет тридцати в черной куртке и мужчине шестидесяти лет в очках и коричневой куртке. Они забрали 7,7 млн рублей.

