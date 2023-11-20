«Ъ»: Росавиация предложила запустить регулярные рейсы в Северную Корею

Росавиация предложила российским авиакомпаниям начать регулярные полеты в столицу Северной Кореи Пхеньян. Делегация РФ недавно посетила КНДР для согласования этого вопроса с управлением гражданской авиации страны. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным «Ъ», предложение начать полеты в Пхеньян поступило в «Аэрофлот» и «Аврору». На прошлой неделе делегация Росавиации посетила Северную Корею для согласования с управлением гражданской авиации КНДР. Как пишет «Коммерсантъ», речь на встречах могла идти об увеличении числа рейсов и корректировке соглашений о воздушном сообщении.

