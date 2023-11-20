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    «Ъ»: Росавиация предложила запустить регулярные рейсы в Северную Корею

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    Росавиация предложила российским авиакомпаниям начать регулярные полеты в столицу Северной Кореи Пхеньян. Делегация РФ недавно посетила КНДР для согласования этого вопроса с управлением гражданской авиации страны. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

    По данным «Ъ», предложение начать полеты в Пхеньян поступило в «Аэрофлот» и «Аврору». На прошлой неделе делегация Росавиации посетила Северную Корею для согласования с управлением гражданской авиации КНДР. Как пишет «Коммерсантъ», речь на встречах могла идти об увеличении числа рейсов и корректировке соглашений о воздушном сообщении.

    В «Аэрофлоте», Росавиации и Минтрансе отказались от комментариев. Авиаперевозчик «Аврора» подтвердил «техническую возможность начала рейсов из Владивостока».

    Опрошенные эксперты рассказали «Ъ», что трафик в КНДР будет в основном командировочный и деловой, но может быть и небольшой поток любителей экзотики. Сейчас попасть в КНДР не на спецрейсе можно только из Владивостока самолетами Air Koryo. Билет стоит около 230 долларов.

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    Северная КореяРосавиация
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    Гость20 Ноя 2023 в 10:06
    зачем?
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