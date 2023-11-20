Умерла бывшая первая леди США. Ей было 96 лет

В штате Джорджия скончалась бывшая первая леди США Розалин Картер. Ей было 96 лет. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Центра Картера.



Отмечается, что бывшая первая леди Соединенных Штатов скончалась в третьем часу дня 19 ноября. Розалин Картер умерла «мирно, в кругу семьи». С супругом они прожили вместе 77 лет.



«Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достиг», — сказал 39-й президент США Картер. И отметил, что супруга поддерживала в нудные моменты: «Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня». Джимми Картеру сейчас 99 лет.

