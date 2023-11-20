Умерла бывшая первая леди США. Ей было 96 лет

В штате Джорджия скончалась бывшая первая леди США Розалин Картер. Ей было 96 лет. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Центра Картера.
Отмечается, что бывшая первая леди Соединенных Штатов скончалась в третьем часу дня 19 ноября. Розалин Картер умерла «мирно, в кругу семьи». С супругом они прожили вместе 77 лет.
«Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достиг», — сказал 39-й президент США Картер. И отметил, что супруга поддерживала в нудные моменты: «Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня». Джимми Картеру сейчас 99 лет.
У четы было четверо детей — Джек, Чип, Джефф и Эми, а также 11 внуков и 14 правнуков. Один из внуков скончался в 2015 году.
Розалин Картер была «страстной защитницей психического здоровья и прав женщин», отмечают в фонде.
Associated Press отмечает, что в отличие от предшественниц, Розалин Картер не только принимала участие в заседаниях кабинета президента, но и высказывала мнение по спорным вопросам и представляла супруга в поездках зарубежом. Доходило до того, что сотрудники Белого дома иногда сначала старались заручиться ее поддержкой, прежде чем начать обсуждать проекты с главой государства. Они считали, что Розалин обладает лучшим политическим чутьем.
В мае у Розалин Картер была выявлена деменция. С ноября ей оказывали хосписную помощь на дому. Джимми Картер получает аналогичную помощь с февраля.