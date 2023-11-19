Певец Николай Носков вынужден был прервать концерт в Сочи

Николай Носков, выступавший с концертом в Зимнем театре Сочи, ушел со сцены после четвертой песни. Об этом 19 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на нескольких зрителей.



Со сцены певец объяснил публике, что чувствует боль, поэтому вынужден уйти. Отмечается, что концерт проходил на курорте в пятницу, 17 ноября.



«Четыре песни он пел. Разве это так важно? Человек пел, он выкладывался изо всех сил, и почти все это понимают», — цитирует агентство слова зрительница Ольги Мухаметжановой. Она отметила, что плохо может стать каждому, а в такие минуты важнее жизнь человека.

