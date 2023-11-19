Певец Николай Носков вынужден был прервать концерт в Сочи

Николай Носков, выступавший с концертом в Зимнем театре Сочи, ушел со сцены после четвертой песни. Об этом 19 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на нескольких зрителей.
Со сцены певец объяснил публике, что чувствует боль, поэтому вынужден уйти. Отмечается, что концерт проходил на курорте в пятницу, 17 ноября.
«Четыре песни он пел. Разве это так важно? Человек пел, он выкладывался изо всех сил, и почти все это понимают», — цитирует агентство слова зрительница Ольги Мухаметжановой. Она отметила, что плохо может стать каждому, а в такие минуты важнее жизнь человека.
Другая зрительница, Елизавета, рассказала РИА Новости, что после ухода Носкова зал аплодировал, а затем начал петь хиты певца.
В телеграм-канале Носкова после концерта было опубликовано сообщение с просьбой к зрителям не сердиться: «Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня!».
Добавим, что серьезные проблемы со здоровьем у Николая Носкова появились в 2017 году — у него возникли проблемы с сердцем. Через год это повторилось снова. К концертной деятельности певец вернулся в 2019 году. В феврале 2023 года во время концерта в Перми смог спеть пару песен, после чего снова почувствовал недомогание.