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    Родители и пятеро детей угорели на пожаре под Гатчиной

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    Многодетная семья серьезно пострадала во время пожара в Гатчинском районе Ленобласти. Горела мансарда, а в больнице оказались семь человек.

    Инцидент произошел утром 19 октября в деревне Покизен-Пурская. Возгорание мансарды на площади 40 квадратных метров тушили в районе половины восьмого утра.

    Как сообщает 47news со ссылкой на администрацию района, в стационаре оказалась семья, состоящая из двоих взрослых и пятерых детей.

    В момент отправки в больницу состояние четырех членов семьи оценивалось как тяжелое. Это 11-летний мальчик, 9-летняя девочка, 48-летняя женщина и 41-летний мужчина. Предварительно, у мужчины были диагностированы ожоги, а у женщины и детей — отравление угарным газом.

    Потушить дом удалось к 9 часам утра.

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