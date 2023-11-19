Авиакомпания перевозила из Парижа в Измир и забыла 30 пассажиров

Три десятка человек, собиравшихся перелететь из Парижа в Измир авиакомпанией SunExpress, остались в аэропорту отправления. О вылете они так и не узнали. Об инциденте 19 ноября рассказал портал Airporthaber.



По данным издания, речь идет о рейсе XQ917, который должен был отправиться из аэропорта Шарль де Голль около пяти часов дня накануне. Рейс задержали и объявили пассажирам, что вылететь он должен в 20:00.



Поняв, что новое время вылета прошло, а посадку так и не объявили, пассажиры забили тревогу. О том, что самолет взлетел, они узнали из приложения радиолокационного слежения.

