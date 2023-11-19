    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    764мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.12eur96.77

    Авиакомпания перевозила из Парижа в Измир и забыла 30 пассажиров

    2204
    8 комментариев

    Три десятка человек, собиравшихся перелететь из Парижа в Измир авиакомпанией SunExpress, остались в аэропорту отправления. О вылете они так и не узнали. Об инциденте 19 ноября рассказал портал Airporthaber.

    По данным издания, речь идет о рейсе XQ917, который должен был отправиться из аэропорта Шарль де Голль около пяти часов дня накануне. Рейс задержали и объявили пассажирам, что вылететь он должен в 20:00.

    Поняв, что новое время вылета прошло, а посадку так и не объявили, пассажиры забили тревогу. О том, что самолет взлетел, они узнали из приложения радиолокационного слежения.

    Попытка связаться с компанией, как утверждается, не принесла успехов. Самолет благополучно приземлился в Измире.

    Позднее стало известно, что пассажиров авиакомпания все же не бросила. Их разместили в отеле и направили на следующий рейс.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КурьезСамолетФранция
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close