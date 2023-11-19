Вывезенных из сектора Газа поселят под Калугой

Россияне, эвакуированные из сектора Газа, будут размещены в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Это решение федерального штаба по работе с беженцами.



«В ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек, — написал Шапша в Telegram-канале 19 ноября. — Поручил коллегам из правительства области оказать содействие в размещении людей».

По его словам, беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения на территории Калужской области.

Как сообщает 19 ноября МИД России, очередной, четвёртый спецборт МЧС рано утром доставил в страну 120 граждан России и членов их семей. Всего из сектора Газа удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников и членов их семей.

