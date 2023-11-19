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    Вывезенных из сектора Газа поселят под Калугой

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    Россияне, эвакуированные из сектора Газа, будут размещены в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Это решение федерального штаба по работе с беженцами.

    «В ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек, — написал Шапша в Telegram-канале 19 ноября. — Поручил коллегам из правительства области оказать содействие в размещении людей».

    По его словам, беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения на территории Калужской области.

    Как сообщает 19 ноября МИД России, очередной, четвёртый спецборт МЧС рано утром доставил в страну 120 граждан России и членов их семей. Всего из сектора Газа удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников и членов их семей.

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