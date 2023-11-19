В США конгрессмены ополчились на Илона Маска из-за расследования Reuters о SpaceX

Трое конгрессменов США призвали к расследованию в отношении компании SpaceX Илона Маска. Причиной тому послужило расследование Reuters о производственных травмах сотрудников компании. Об этом агентство сообщает 19 ноября.



Речь идет о демократах, представителях штатов Калифорния и Нью-Джерси. Так, один из них, Марк Такано, отметил, что нарушения при производстве неприемлемы, тем более что SpaceX получает правительственное финансирование. А Дональд Норкросс уверен в том, что необходимо провести дополнительное расследование.

