В США конгрессмены ополчились на Илона Маска из-за расследования Reuters о SpaceX

Трое конгрессменов США призвали к расследованию в отношении компании SpaceX Илона Маска. Причиной тому послужило расследование Reuters о производственных травмах сотрудников компании. Об этом агентство сообщает 19 ноября.
Речь идет о демократах, представителях штатов Калифорния и Нью-Джерси. Так, один из них, Марк Такано, отметил, что нарушения при производстве неприемлемы, тем более что SpaceX получает правительственное финансирование. А Дональд Норкросс уверен в том, что необходимо провести дополнительное расследование.
Материал о травмах на производстве SpaceX вышел 10 ноября. По данным журналистов, в 2014 году различные травмы на производстве получили не менее 600 рабочих компании. Речь идет в том числе о серьезных ранениях: переломах, ампутациях, травмах головы и одной смерти. Согласно Reuters, травматизм на производстве у компании Маска превышает средний показатель по космической отрасли.