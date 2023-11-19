Зарезал спящих детей и ушел в лес. В Удмуртии в двойном убийстве подозревают отца, обиженного на развод

Бракоразводный процесс так отразился на отце двоих детей в Кезском районе Удмуртии, что мужчина пошел на убийство. Об этом 19 ноября сообщает региональное управление СК.
По версии следствия, утром субботы, 18 ноября, мужчина ударил спящих 7-летнего сына и 3-летнюю дочь ножом. Оба ребенка скончались. Следователи предполагают, что убийство было совершено из-за отношения к супруге — пара находится в бракоразводном процессе.
Нашли 29-летнего подозреваемого в лесном массиве. Как отмечает СК России по Удмуртской Республике, его причастность к произошедшему установлена.
Возбуждено уголовное дело по двум частям статьи 105 (убийство) Уголовного кодекса. Речь идет о двойном убийстве малолетних. В ближайшее время следствие собирается обращаться в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.