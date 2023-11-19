    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, ю-в

    764мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.12eur96.77

    Зарезал спящих детей и ушел в лес. В Удмуртии в двойном убийстве подозревают отца, обиженного на развод

    3903
    28 комментариев

    Бракоразводный процесс так отразился на отце двоих детей в Кезском районе Удмуртии, что мужчина пошел на убийство. Об этом 19 ноября сообщает региональное управление СК.

    По версии следствия, утром субботы, 18 ноября, мужчина ударил спящих 7-летнего сына и 3-летнюю дочь ножом. Оба ребенка скончались. Следователи предполагают, что убийство было совершено из-за отношения к супруге — пара находится в бракоразводном процессе.

    Нашли 29-летнего подозреваемого в лесном массиве. Как отмечает СК России по Удмуртской Республике, его причастность к произошедшему установлена.

    Возбуждено уголовное дело по двум частям статьи 105 (убийство) Уголовного кодекса. Речь идет о двойном убийстве малолетних. В ближайшее время следствие собирается обращаться в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УбийствоРазвод
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close