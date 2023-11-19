«Я тебе щас в жбан дам». На Сахалине офицеров не пустили в бар обмыть ордена Мужества

Участники СВО не смогли попасть в бар в Южно-Сахалинске, где хотели отметить награждение орденами Мужества. Охрана наотрез отказалась пускать в заведение мужчин в военной форме, а после проводила выстрелами из газового пистолета. Глава СКР Александр Бастрыкин 19 ноября поручил главе регионального управления возбудить уголовное дело.
Производство могут начать сразу по двум статьям — «Хулиганство» и «Превышение полномочий работником частной охранной организации». Пока по данному факту проводится доследственная проверка.
Как сообщает RT со ссылкой на друга военных, компанию не пропустили внутрь без каких-либо объективных причин. На просьбу позвать администратора сотрудники бара вызвали группу быстрого реагирования местного ЧОПа и вытолкали гостей на улицу, где в одного из офицеров в итоге выстрелили из газового пистолета и распылили перцовый баллончик в компанию. Оба ветерана СВО написали заявления в полицию.
В Сети появилось видео конфликта. В кадр попали оба офицера, облаченные в обмундирование. Один из них говорит сотруднику бара: «Я тебе щас в жбан дам».