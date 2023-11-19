«Я тебе щас в жбан дам». На Сахалине офицеров не пустили в бар обмыть ордена Мужества

Участники СВО не смогли попасть в бар в Южно-Сахалинске, где хотели отметить награждение орденами Мужества. Охрана наотрез отказалась пускать в заведение мужчин в военной форме, а после проводила выстрелами из газового пистолета. Глава СКР Александр Бастрыкин 19 ноября поручил главе регионального управления возбудить уголовное дело.



Производство могут начать сразу по двум статьям — «Хулиганство» и «Превышение полномочий работником частной охранной организации». Пока по данному факту проводится доследственная проверка.