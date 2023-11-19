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    Воры в санитарных костюмах объявились в Ленобласти. Орудуют в магазинах и под камеры

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    Дерзкие кражи в магазинах Ленобласти произошли с разницей в несколько дней. Камеры видеонаблюдения зафиксировали людей в санитарных костюмах, без стеснения берущих дорогой товар.

    «Фонтанка.ру»

    Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, около полуночи неизвестные вошли в сетевой магазин, расположенный в деревне Ретюнь Лужского района Ленобласти.

    Из «Дикси» они вынесли преимущественно дорогой алкоголь, сигареты и красную икру. Окончательный ущерб еще предстоит установить. По предварительной информации, его оценивают в 300 тысяч рублей.

    Преступление сильно похоже на то, что произошло около половины второго ночи 29 октября в деревне Оржицы Ломоносовского района Ленобласти. Там камеры тоже зафиксировали проникших в помещение магазина «Верный» людей. Они также были в санитарных костюмах и также собирали товар в мешки.

    Правда, по данным «Фонтанки», тогда речь шла о тех товарах, что лежали на выкладке на кассах.

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    ВорКража в магазине
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
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