Воры в санитарных костюмах объявились в Ленобласти. Орудуют в магазинах и под камеры

Дерзкие кражи в магазинах Ленобласти произошли с разницей в несколько дней. Камеры видеонаблюдения зафиксировали людей в санитарных костюмах, без стеснения берущих дорогой товар.

Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, около полуночи неизвестные вошли в сетевой магазин, расположенный в деревне Ретюнь Лужского района Ленобласти.

Из «Дикси» они вынесли преимущественно дорогой алкоголь, сигареты и красную икру. Окончательный ущерб еще предстоит установить. По предварительной информации, его оценивают в 300 тысяч рублей.

Преступление сильно похоже на то, что произошло около половины второго ночи 29 октября в деревне Оржицы Ломоносовского района Ленобласти. Там камеры тоже зафиксировали проникших в помещение магазина «Верный» людей. Они также были в санитарных костюмах и также собирали товар в мешки.



Правда, по данным «Фонтанки», тогда речь шла о тех товарах, что лежали на выкладке на кассах.