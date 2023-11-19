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    Романтическая поездка в Петербург закончилась для пары из Самары реанимацией и уголовным делом

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    Жительница Самары в ближайшее время может стать фигуранткой уголовного дела. За жизнь ее любовника борются врачи Мариинской больницы. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.

    Пара из Поволжья приехала в Петербург накануне. Романтическая поездка по плану должна была продлиться три дня. Но в первые же сутки все пошло наперекосяк. 47-летний мужчина и 46-летняя сожительница поругались в номере гостиницы около полуночи 19 ноября. Дама замахнулась на своего кавалера бокалом и попала ему в шею. Тонкое стекло разбилось и вонзилось в плоть. В итоге вся комната была в крови, а женщина вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в Мариинскую больницу и сразу же поместили в реанимацию.

    Даму доставили в 43-й отдел полиции, где на нее прежде всего составили протокол и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тяжесть статьи будет зависеть от того, выживет мужчина или нет.

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    Комментарии 15

    Гость19 Ноя 2023 в 10:56
    Синева на отдыхе)
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