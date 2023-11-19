Романтическая поездка в Петербург закончилась для пары из Самары реанимацией и уголовным делом

Жительница Самары в ближайшее время может стать фигуранткой уголовного дела. За жизнь ее любовника борются врачи Мариинской больницы. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.



Пара из Поволжья приехала в Петербург накануне. Романтическая поездка по плану должна была продлиться три дня. Но в первые же сутки все пошло наперекосяк. 47-летний мужчина и 46-летняя сожительница поругались в номере гостиницы около полуночи 19 ноября. Дама замахнулась на своего кавалера бокалом и попала ему в шею. Тонкое стекло разбилось и вонзилось в плоть. В итоге вся комната была в крови, а женщина вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в Мариинскую больницу и сразу же поместили в реанимацию.

