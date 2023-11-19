Подросток в Красноярском крае зарубил приятеля топором

ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Смертельные раны в городе Ачинске нанес 12-летний подросток однокласснику, пришедшему в гости. В ход пошел топор. Об этом 19 ноября сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии.
По данным следствия, трагедия произошла 17 ноября. В тот день погибший пришел домой к однокласснику. Подростки поссорились, и гость начал оскорбительно выражаться в адрес приятеля. Тогда парень взял топор в сенях и ударил одноклассника по затылку.
Поняв, что сделал, школьник вынес тело погибшего в огород, погрузил в тележку и вывез к реке Мазульке. Там тело было сброшено в воду.
В тот же день к правоохранителям обратилась мама погибшего. Она рассказала, что ее сын не вернулся из школы домой. Тело ребенка обнаружили только 18 ноября.
Изначально следствие подозревало отчима погибшего школьника, однако в ходе следственных действий информация о его причастности к произошедшему не подтвердилась.
В доме подростка, взявшего в руки топор, были обнаружены следы крови, а также предметы одежды, принадлежавшие убитому. Рюкзак погибшего предполагаемый убийца спрятал в хозяйственной постройке, расположенной на участке.
В преступлении школьник сознался. Возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство).