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    Подросток в Красноярском крае зарубил приятеля топором

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    15 комментариев

    ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

    Смертельные раны в городе Ачинске нанес 12-летний подросток однокласснику, пришедшему в гости. В ход пошел топор. Об этом 19 ноября сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

    По данным следствия, трагедия произошла 17 ноября. В тот день погибший пришел домой к однокласснику. Подростки поссорились, и гость начал оскорбительно выражаться в адрес приятеля. Тогда парень взял топор в сенях и ударил одноклассника по затылку.

    Поняв, что сделал, школьник вынес тело погибшего в огород, погрузил в тележку и вывез к реке Мазульке. Там тело было сброшено в воду.

    В тот же день к правоохранителям обратилась мама погибшего. Она рассказала, что ее сын не вернулся из школы домой. Тело ребенка обнаружили только 18 ноября.

    Изначально следствие подозревало отчима погибшего школьника, однако в ходе следственных действий информация о его причастности к произошедшему не подтвердилась.

    В доме подростка, взявшего в руки топор, были обнаружены следы крови, а также предметы одежды, принадлежавшие убитому. Рюкзак погибшего предполагаемый убийца спрятал в хозяйственной постройке, расположенной на участке.

    В преступлении школьник сознался. Возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство).

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    Комментарии 15

    Alex00019 Ноя 2023 в 10:21
    Их нравы (tm)
    +1−0
    Гость19 Ноя 2023 в 10:15
    Бездельники
    +0−0
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