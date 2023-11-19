Подросток в Красноярском крае зарубил приятеля топором

Смертельные раны в городе Ачинске нанес 12-летний подросток однокласснику, пришедшему в гости. В ход пошел топор. Об этом 19 ноября сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

По данным следствия, трагедия произошла 17 ноября. В тот день погибший пришел домой к однокласснику. Подростки поссорились, и гость начал оскорбительно выражаться в адрес приятеля. Тогда парень взял топор в сенях и ударил одноклассника по затылку.

