11 продуктов, которые нельзя есть при пониженном давлении: они вас просто добьют

Если у вас часто пониженное давление, некоторыми продуктами лучше не злоупотреблять Фото: Александра Мамонтова / 76.RU Поделиться Поделиться





Высокое давление обычно считается важным фактором риска инсульта и инфаркта миокарда, но есть не менее опасное пониженное давление — из-за этого у человека может уменьшиться количество поступающего в мозг кислорода, нарушатся функции жизненно важных органов, что в конечном итоге приведет к обмороку, а иногда и к смерти. Чтобы поддерживать артериальное давление в норме, иногда достаточно скорректировать рацион. Если, конечно, отклонение незначительное. И вот какие продукты помогут привести себя в чувство, когда давление упало. Эти же продукты стоит обходить стороной людям с высоким давлением.



Кофе Исследователи неоднократно доказывали, что кофе повышает артериальное давление. Одни ученые в результате эксперимента обнаружили, что артериальное давление у людей повышалось в среднем на 4 мм в те дни, когда они пили кофе. Вместе с тем повышался и уровень стрессового гормона — в среднем на 32%. Но на общем самочувствии здоровых людей это никак не сказывалось.

Другие исследователи установили, что у гипертоников, которые выпивали за день не меньше четырех чашек кофе, риск сердечного события повышался в четыре раза. То есть, если у вас и без того высокое давление, от кофе точно стоит держаться подальше.



Вместе с тем у здоровых людей, умеренно пьющих кофе, никаких тенденций к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы эксперты не выявили.

— Напротив, установлено, что кофе обладает антиоксидантными свойствами и повышает чувствительность тканей к инсулину, — говорит врач-невролог Наталия Гурарий. — Ученые пришли к выводу, что длительное употребление кофе не связано с повышенным риском развития инсульта у женщин и даже снижает его у мужчин независимо от наличия известных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время работники умственного труда, выпивающие по две чашки кофе в день, справляются с работой гораздо быстрее, чем их коллеги, отказавшиеся от употребления кофе.



Наталия Гурарий — врач-невролог первого неврологического отделения «Новой больницы», кандидат медицинских наук.

Поднять давление может не только кофе, но и крепкий чай — он тоже способен повысить тонус сосудов и увеличить частоту сердечных сокращений. Главное — помнить про норму, понимать свое самочувствие и не увлекаться: при чрезмерном употреблении (более 300 мг в день) кофеин отрицательно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, потому что повышает секрецию норадреналина — одного из главных медиаторов нервной системы.



Соль Соль поднимает давление из-за натрия и экстрактивных веществ. Но стоит съесть слишком много соленого, как у организма сработает защита, и он прекратит синтез альдостерона — гормона, отвечающего за удерживание солей натрия и выделение калия почками. Так что гипотоникам с мочекаменной болезнью много соленого есть не стоит.

В то же время совсем отказываться от соли тоже нельзя. Особенно если у вас нет противопоказаний. Просто потому что от натрия зависит нормальная работа организма.

— Люди должны включать необходимое количество натрия в свой рацион, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Полностью бессолевая диета может приводить к неблагоприятному дисбалансу минералов в крови и нарушать функцию щитовидной железы и работу сердца. Натрий в составе соли помогает контролировать артериальное давление и необходим для работы нервов и мышц. Люди должны употреблять соль для нормальной работы клеток и для поддержания кислотного баланса крови.



Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории, гастроэнтеролог «Новой больницы».

По данным Роспотребнадзора, взрослому человеку в день нужно получать 1,3–1,6 грамма натрия. Это примерно чайная ложка соли в день.

Корица Как и многие другие пряности, корица способна немного повысить давление.

— Корица снижает уровень глюкозы в крови, помогает синтезу гликогена из глюкозы. Тем самым снижая выработку инсулина, одна из функций которого — перевод избыточных углеводов в жировую ткань, — объясняет Ирина Торопыгина. — Кроме того, корица снижает уровень плохого холестерина, тем самым предотвращая развитие атеросклероза и артериальной гипертонии.



Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Пряности также увеличивают активность щитовидной железы и надпочечников, гормоны которых повышают артериальное давление.

Молочные продукты Молочные продукты с высокой жирностью, так же как выпечка, мясные продукты, сыр и сладости, калорийные. Они провоцируют повышение сахара в крови, как следствие растет давление. Так что гипотоникам (да и не только им) желательно всегда держать в холодильнике что-то питательное. Но не слишком калорийное и без избытка углеводов и насыщенных жиров. Какие продукты нельзя есть при пониженном давлении Вместе с тем есть продукты, на которые гипотоникам лучше даже не засматриваться. Или по крайней мере сократить их потребление. Потому что они снизят давление еще больше.



На эти продукты гипотоникам лучше лишний раз не налегать Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Какие продукты быстрее всего повышают давление

Если вы знаете, что у вас гипотензия, или часто замечаете у себя пониженное давление, не помешает держать в холодильнике или под рукой то, что может быстро его поднять. Это может быть бутерброд с маслом и сыром или рыбой (соль и жир), чай, кофе, немного орехов или шоколад — они помогут не допустить резкого снижения артериального давления.

