Основательница Wildberries Бакальчук выступила против концепции «сначала замуж и дети, а потом карьера»

Гендиректор и основательница компании Wildberries, богатейшая женщина России (состояние — 8,8 млрд долларов) Татьяна Бакальчук рассказала, что отрицательно относится к идее сначала родить несколько детей, а уже потом получать образование или строить карьеру. Своим мнением предпринимательница поделилась в ходе бизнес-форума «Поколение», передают в субботу, 18 ноября, «Ведомости».



«Никому ничего нельзя навязывать. Если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях — хорошо, но навязывать стереотип, что она должна это делать, неверно», — сказала Бакальчук. По ее мнению, девушке сначала надо понять, как она может совмещать семью и карьеру. «Своим трем дочерям я не буду рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги», — уточнила основательница Wildberries.

