Основательница Wildberries Бакальчук выступила против концепции «сначала замуж и дети, а потом карьера»

Гендиректор и основательница компании Wildberries, богатейшая женщина России (состояние — 8,8 млрд долларов) Татьяна Бакальчук рассказала, что отрицательно относится к идее сначала родить несколько детей, а уже потом получать образование или строить карьеру. Своим мнением предпринимательница поделилась в ходе бизнес-форума «Поколение», передают в субботу, 18 ноября, «Ведомости».
«Никому ничего нельзя навязывать. Если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях — хорошо, но навязывать стереотип, что она должна это делать, неверно», — сказала Бакальчук. По ее мнению, девушке сначала надо понять, как она может совмещать семью и карьеру. «Своим трем дочерям я не буду рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги», — уточнила основательница Wildberries.
Также Татьяна Бакальчук поделилась, что ее саму в 20 лет не взяли на работу, потому что она недавно вышла замуж и могла вскоре уйти в декрет. «Я действительно ушла в декрет, а потом основала Wildberries», — отметила она.
Кроме того, богатейшая женщина России считает, что современная экономика дает возможность женщинам не выбирать между семьей и карьерой, а сочетать удаленную работу или свой бизнес с заботой о детях.
Недавно сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова ранее заявила, что для решения демографической проблемы в России необходим «пересмотр ценностей», в том числе якобы нужно ориентировать молодых людей не на получение высшего образования, а на рождение детей.
«Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит. Они начинают работать либо по иным специальностям, либо еще что-то, и вот этот поиск себя затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция», — подробно пояснила свою мысль Павлова.