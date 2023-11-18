Ноябрьское солнце искупало Петербург в лучах заката. Читатели «Фонтанки» поймали их на фото

Солнце в субботу, 18 ноября, порадовало петербуржцев не только красочным морозным рассветом, но и закатом. Его фотографиями с «Фонтанкой» поделились читатели.
Петербуржцы наблюдали яркий уход светила за горизонт из центра города, из многоэтажек в спальных районах и с Финского залива, например, из Лисьего Носа.
В эти выходные в Петербурге действует «желтый» уровень погодной опасности объявили из-за гололедицы. По предварительным прогнозам синоптиков, воскресенье, 19 ноября, температура воздуха в городе составит -2…-4 градуса. Осадков не ожидается.