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    Ноябрьское солнце искупало Петербург в лучах заката. Читатели «Фонтанки» поймали их на фото

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    1 комментарий

    Солнце в субботу, 18 ноября, порадовало петербуржцев не только красочным морозным рассветом, но и закатом. Его фотографиями с «Фонтанкой» поделились читатели.

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    Петербуржцы наблюдали яркий уход светила за горизонт из центра города, из многоэтажек в спальных районах и с Финского залива, например, из Лисьего Носа.

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    В эти выходные в Петербурге действует «желтый» уровень погодной опасности объявили из-за гололедицы. По предварительным прогнозам синоптиков, воскресенье, 19 ноября, температура воздуха в городе составит -2…-4 градуса. Осадков не ожидается.

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    Комментарии 1

    Гость18 Ноя 2023 в 18:45
    Горизонт завален.
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