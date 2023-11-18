Неудачей закончился тестовый запуск лунной ракеты SpaceX

Сверхтяжелая ракета Starship потерпела неудачу после второго тестового орбитального полета. Она создавалась для миссии на Луну и Марс. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании-разработчика SpaceX.
Автор: youtube.com/GlobalSpaceClips
После отделения первая ступень ракеты взорвалась в воздухе, связь с кораблем была потеряна примерно через 10 минут. Запуск ракеты происходил с площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 16:00 по московскому времени.
Ракетная система состояла из космического корабля Ship 25 и носителя Super Heavy. Ее высота — 122 метра. Тестовый полет проходил в непилотируемом режиме. Планировалось, что ракета выполнит неполный виток вокруг земли, а затем совершит приводнение в Тихом океане.
Прошлый полет ракеты, который проходил в апреле, тоже закончился неудачей.