В прокат выходит драма Романа Полански об эксцентричных миллионерах

23 ноября на российские экраны выходит новый фильм Романа Полански «Дворец». По сюжету в декабре 1999 года в роскошный швейцарский отель с таким названием съезжается множество колоритных богачей и знаменитостей со всего мира, чтобы встретить миллениум. Работники отеля готовятся со всей ответственностью к тому, чтобы исполнять любые абсурдные прихоти своих постояльцев. Однако в новогоднюю ночь всё, разумеется, идет не по плану.
В картине сыграли Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи («Тьма»), Джон Клиз («Житие Брайана», «Гарри Поттер») и российская звезда Александр Петров («Текст»). Кроме него, в фильме снялся и еще один российский актер — Антон Пампушный.
Сценарий «Дворца» Полански написал вместе со своим давним соавтором Ежи Сколимовским. Саундтрек к фильму сочинил известный композитор Александр Деспла («Город астероидов», «Форма воды», «Офицер и шпион»). Премьера фильма прошла на минувшем Венецианском кинофестивале.
16+
Матвей Пирогов