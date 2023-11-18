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    В прокат выходит драма Романа Полански об эксцентричных миллионерах

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    Фото: кадр из фильма
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    23 ноября на российские экраны выходит новый фильм Романа Полански «Дворец». По сюжету в декабре 1999 года в роскошный швейцарский отель с таким названием съезжается множество колоритных богачей и знаменитостей со всего мира, чтобы встретить миллениум. Работники отеля готовятся со всей ответственностью к тому, чтобы исполнять любые абсурдные прихоти своих постояльцев. Однако в новогоднюю ночь всё, разумеется, идет не по плану.

    В картине сыграли Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи («Тьма»), Джон Клиз («Житие Брайана», «Гарри Поттер») и российская звезда Александр Петров («Текст»). Кроме него, в фильме снялся и еще один российский актер — Антон Пампушный.

    Фото: кадр из фильма
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    Сценарий «Дворца» Полански написал вместе со своим давним соавтором Ежи Сколимовским. Саундтрек к фильму сочинил известный композитор Александр Деспла («Город астероидов», «Форма воды», «Офицер и шпион»). Премьера фильма прошла на минувшем Венецианском кинофестивале.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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