В Индии обнаружили тела двоих россиян у горячего источника и записку

В долине реки Парвати около населенного пункта Маникаран в Индии обнаружили двоих мертвых россиян. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата.

Тела мужчины и женщины находились около горячего источника. На них имелись раны, но они не были смертельными. «Полиция пока не видит криминальной составляющей, идет следствие», — сообщили агентству.



В доме, где жили граждане РФ, нашли записку на английском языке с просьбой передать личные вещи в российское посольство и родственникам. Также на месте гибели обнаружили телефон, свечи и другие предметы. Тела россиян отправили в местную больницу.

