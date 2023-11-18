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    В Индии обнаружили тела двоих россиян у горячего источника и записку

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    21 комментарий

    В долине реки Парвати около населенного пункта Маникаран в Индии обнаружили двоих мертвых россиян. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата.

    Тела мужчины и женщины находились около горячего источника. На них имелись раны, но они не были смертельными. «Полиция пока не видит криминальной составляющей, идет следствие», — сообщили агентству.

    В доме, где жили граждане РФ, нашли записку на английском языке с просьбой передать личные вещи в российское посольство и родственникам. Также на месте гибели обнаружили телефон, свечи и другие предметы. Тела россиян отправили в местную больницу.

    Как пишет Times of India, скончались граждане РФ — 37-летний мужчина и 21-летняя девушка.

    «Фонтанка» обратилась в российское посольство в Индии за комментарием.

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    ИндияСкончались
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    Комментарии 21

    Гость18 Ноя 2023 в 12:37
    А из дома-на СВО...
    +1−1
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